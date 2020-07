 Een vijfde verzwijgt kinderwens tijdens sollicitatieproces

Een kwart verzwijgt wel eens iets tijdens sollicitatie - Van de Nederlandse werkenden verzwijgt ruim een vijfde (22 procent) een kinderwens tijdens het sollicitatieproces. Dit blijkt uit onderzoek van PEAK-IT, uitgevoerd onder ruim 1.000 Nederlanders die in loondienst zijn voor 32 uur of meer en ooit op sollicitatiegesprek zijn geweest. Vrouwen doen dit veel vaker dan mannen: respectievelijk 36 tegenover vijftien procent.



Het verzwijgen van een kinderwens is een van de dingen die kan voorkomen tijdens een sollicitatieproces. Het kan ook dat men op sollicitatiegesprek gaat en vervolgens geen telefoontje of mailtje met terugkoppeling krijgt. Zo geeft 44 procent van de werkenden aan weleens op gesprek geweest te zijn bij een bedrijf dat daarna niets meer van zich liet horen. De mensen die zelf op gesprek gaan, doen dit minder vaak. Slechts één op de tien sollicitanten heeft weleens niets meer van zich laten horen na een sollicitatiegesprek.



Een leugentje om eigen bestwil

Verder kan het tijdens sollicitatieprocessen ook gebeuren dat mensen eigenschappen aandikken of bepaalde dingen verzwijgen om zo beter uit de verf te komen. Vooral het verzwijgen gebeurt regelmatig. Een kwart (25 procent) van de Nederlanders heeft weleens bewust iets verzwegen tijdens een sollicitatiegesprek, omdat men wist dat het de kans op de baan zou verminderen. Vaardigheden verzinnen doet werkend Nederland amper: vier procent heeft vaardigheden op het cv staan die zij eigenlijk niet beheersen.

Jojanneke van ’t Land, Talent & Development Director bij PEAK-IT: "Bij sollicitatiegesprekken is het belangrijk dat mensen zich veilig voelen. Dit is de enige manier waarop u de volledige persoonlijkheid te zien krijgt. En dat eerlijke beeld hebt u nodig om vervolgens een gedegen beslissing te maken. Zorg als organisatie dus voor een duidelijk, overzichtelijk sollicitatieproces. Wees concreet over welke stappen er zijn, stel kandidaten actief op hun gemak en geef te allen tijde terugkoppeling. Hier heeft men recht op en het draagt bij aan het positieve beeld dat men heeft over zijn mogelijk toekomstige werkgever. "