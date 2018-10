 Eerlijkheid bij sollicitaties: bijna één op de tien jokt op cv

Over ervaring, verantwoordelijkheden en functietitel wordt veel gejokt - Bijna een op de tien werkende Nederlanders jokt weleens op zijn cv, zo blijkt uit onderzoek van Team Vier in opdracht van CV.nl,. Maar liefst negen procent van de respondenten gaf aan weleens te jokken op het cv, om zo de gewilde baan te bemachtigen.



Opvallend is dat sollicitanten tussen de achttien en 34 jaar het meest jokken (elf procent), terwijl de sollicitanten in de leeftijdsgroep 35-49 jaar het minst vaak ervoor kiezen iets op hun cv weg te poetsen of mooier te maken (zes procent).

De verwachting is dat het aantal ‘jokkende sollicitanten’ in realiteit nog groter is. Zo geeft 28 procent van de respondenten aan iemand in zijn directe omgeving (familie, vrienden) te kennen die jokt op zijn cv. De meest genoemde onderwerpen om over te jokken zijn ervaring (inclusief de lengte daarvan), verantwoordelijkheden en functietitel. Negen procent van de mensen met een cv jokt om een gat op zijn of haar cv weg te poetsen, vijf procent dicht zichzelf liever meer verantwoordelijkheden toe.



Solliciteren zonder cv

De meeste respondenten houden hun cv wel goed up-to-date, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek. Zo heeft 44 procent van de respondenten zijn of haar cv in het afgelopen jaar geüpdatet, terwijl 34 procent in diezelfde periode heeft gesolliciteerd. Toch kiest meer dan een op de twintig er nog voor om te solliciteren zonder cv. Waar vier procent nog nooit heeft gesolliciteerd, heeft maar liefst tien procent geen cv.

"Uit de resultaten kun je lezen dat veel mensen nog onzeker zijn om zichzelf op papier te presenteren," zegt Sabine Steen-Lakerveld, woordvoerder van CV.nl. "Zij zijn bang afgewezen te worden voordat zij hun kwaliteiten echt kunnen laten zien aan de nieuwe werkgever. Vervolgens kiezen zij er bijvoorbeeld voor om dingen mooier te maken dan zij zijn, gaten weg te poetsen, functietitels mooier te maken of zelfs ervaring op te kloppen. Naast het feit dat het altijd beter is om een werkrelatie te beginnen op basis van eerlijkheid, is het ook niet nodig. Recruiters weten wel hoe zij een cv op waarde moeten schatten. Vraagtekens op het cv, zoals een gat in het cv, vragen zij vervolgens uit tijdens het eerste gesprek zodat de sollicitant alle ruimte heeft om uit te leggen hoe dat gat is ontstaan."



Cv-tips

Steen-Lakerveld geeft wat tips: "Het is belangrijk om regelmatig uw cv bij te werken, ook als u niet actief op zoek bent naar een nieuwe baan. Als u dat doet, hebt u de ervaring nog vers in het geheugen en kunt u er ook objectief naar kijken. U kunt zelfs aan collega’s vragen hoe zij uw functie zouden omschrijven. Vergelijk dat met uw eigen omschrijving en haal de excessen eruit."