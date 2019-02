 Mismatch talenten en bedrijfsleven groeit

Nederlandse opleidingen hebben moeite om veranderingen bij te houden - De mismatch tussen talenten en het bedrijfsleven in Nederland groeit. Vaardigheden van professionals sluiten minder goed aan op de vraag naar skills vanuit werkgevers ten opzichte van vorig jaar.



Dat blijkt uit de Global Skills Index van Hays.

Het indexcijfer ging van een 5.3 naar een 5.9. Dat is hoger dan de norm (5). De trend is niet alleen in Nederland zichtbaar, maar ook in de rest van Europa zijn er steeds meer vacatures en zoeken mensen tegelijkertijd langer naar werk. Met name Frankrijk, Luxemburg en Spanje hebben grote problemen met het matchen van vraag en aanbod. Buurlanden België en Duitsland ervaren de minste problemen, maar ook daar is een stijgende lijn zichtbaar.



Ook Nederlandse opleidingen vinden minder aansluiting

Verder blijkt uit de Global Skills Index dat Nederlandse opleidingen steeds minder goed in staat zijn om aan te sluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt. Het indexcijfer steeg van 4.7 naar 4.8. Dit betekent dat het onderwijssysteem minder flexibel is geworden om de veranderingen bij te benen en waar nodig aanpassingen te doen. Zeker op het gebied van technologische ontwikkelingen zoals artificial intelligence. In verhouding met andere Europese landen doet Nederland het goed. In Ierland en Zwitserland is het onderwijssysteem nóg beter ingericht naar de veranderingen op de arbeidsmarkt. Zweden en Hongarije ervaren de meeste inflexibiliteit en problemen.



Werkvoorbereiders in de bouw gewild

De meest gewilde profielen zijn nog steeds Software Engineers en Account Managers. Net als vorig jaar staan zij in de top vijf. Daarnaast is er een grote vraag naar Project Leads, Customer Service professionals en werkvoorbereiders in de bouw. Na een aantal mindere jaren zit de bouw weer in de lift. Menig bouwbedrijf kent moeilijk vervulbare vacatures, waaronder voor werkvoorbereiders. Deze krapteberoepen zullen ook dit jaar in vraag toenemen.

Robert van Veggel, Managing Director bij Hays Nederland: "Wereldwijd is er een toenemende ‘gap’ zichtbaar tussen de vaardigheden die talenten bezitten en vaardigheden die werkgevers zoeken. Naar verwachting wordt dat probleem in de toekomst alleen maar groter. Met name technologieën zoals artificial intelligence ontwikkelen zo snel, dat het een uitdaging is om mensen snel én goed opgeleid te krijgen. Het is essentieel dat bedrijven investeren in opleidingen, zodat werknemers nieuwe rollen kunnen invullen. Persoonlijke ontwikkeling en bij- en omscholing zijn belangrijke oplossingen voor deze alsmaar groeiende mismatch."