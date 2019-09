 Vijf eigenschappen van succesvolle CEO's

Blindelings vertrouwen geven - Een goede CEO creëert een fijne werkomgeving waarin werknemers zich goed voelen. Tevreden werknemers zijn namelijk essentieel voor het succes van een bedrijf. Maar niet iedereen kan zomaar een leiderspositie innemen. Hoe herken je een goede en sterke CEO? Deze vijf leiderschapskwaliteiten zijn volgens Robert Half onmisbaar.



1. Positieve instelling

Een positieve instelling doet wonderen voor de werksfeer binnen een bedrijf. Eén negatieve opmerking kan al invloed hebben op de motivatie van je werknemers. Maar het werkt ook andersom: een oprecht bedankje of welgemeend compliment – het liefst zo concreet mogelijk, want dat vergroot de positieve impact ervan – zorgt direct voor een enorme motivatieboost. Probeer daarom de inspanningen van je team voldoende erkenning te geven.



2. Passie

Om iets goed te doen, moet je het vooral met passie doen. Een goede CEO is niet snel tevreden en is erop gebrand om zaken steeds beter aan te pakken. Door je visie uit te leggen aan je medewerkers, zullen ze zelf ook gemotiveerder zijn om de doelen van de organisatie na te streven. Herinner je team er regelmatig aan wat hun bijdrage betekent en hoe dat qua waarde past in het grotere geheel. Mensen die vinden dat ze zinvol en interessant werk verrichten, zijn namelijk gemiddeld 2,4 keer gelukkiger dan mensen die vinden dat ze ‘gewoon werk’ doen – zie ons rapport over de geheimen van de gelukkigste bedrijven en werknemers.



3. Eerlijk

Eerlijk en respectvol behandeld worden is in Nederland een van de belangrijkste drijfveren voor geluk op het werk. Met een transparante houding win je het vertrouwen en de gunfactor van je medewerkers. Wees altijd jezelf en communiceer zo eerlijk mogelijk over beslissingen omtrent salaris, promoties en projecten. Het moet voor je werknemers duidelijk zijn wat ze moeten doen om een nieuwe titel of loonsverhoging te krijgen. Zo weten je medewerkers wat ze van jou kunnen verwachten en andersom ook wat jij van hen mag verwachten. Op deze manier komt niemand voor verrassingen te staan.



4. Ruimdenkend en emotioneel intelligent

Een ruimdenkend persoon is niet alleen beter in staat om belangrijke businessrelaties tot stand te brengen, maar ook om positieve relaties met werknemers aan te gaan. Ruimdenkende CEO’s leven meer mee met hun werknemers. Deze voelen zich op hun beurt beter begrepen en gaan gemakkelijker met stress om. Mensen die een goede band met hun collega’s en baas hebben, gaan bovendien met meer plezier naar hun werk. Daarnaast levert emotionele intelligentie een grote bijdrage als het gaat om leiderschap. Iemand die in staat is om zijn eigen emotionele realiteit te begrijpen en dat van anderen draagt misschien wel meer bij aan succes dan puur denkvermogen(IQ).



5. Vertrouwen

Een sterke CEO wint het vertrouwen van zijn of haar werknemers gemakkelijk, maar vertrouwt zelf ook blindelings op de kwaliteiten van het team. Door de werknemers een gevoel van ‘empowerment’ te geven, verbeter je de werktevredenheid. Wie het gevoel krijgt zelf beslissingen te mogen maken, voelt zich namelijk automatisch belangrijker. Op die manier krijgen werknemers meer zelfvertrouwen en ontwikkelen ze hun professionele vaardigheden. En daar pluk jij als werkgever op jouw beurt de vruchten weer van.