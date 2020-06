 Lessen in leiding geven: zeg vaker ‘nee’ dan ‘ja’

Wanneer u op alles ‘ja’ zegt, komt niemand meer toe aan het doen van de juiste dingen - Wie een succesvol manager is, ontkomt er niet aan: groei. Dit kan in grootte van uw organisatie, in de breedte van uw klantenbestand of op een heel ander terrein zoals persoonlijk. Hoe dan ook, is het evident dat groei verandering met zich meebrengt. Hoe gaat u daar als CEO of manager mee om?



Gijs Martens, oprichter van Gen25, vertelt over de belangrijkste lessen die voor bedrijven in álle fasen gelden: van startup, tot scale-up tot corporate.

Ondernemen zit Martens in het bloed; als zestienjarige schreef hij zich voor het eerst in bij de Kamer van Koophandel en een jaar later had hij zijn eerste BV. "Ik had toen niet echt een concreet doel voor ogen en ik wilde vooral online leuke dingen voor andere ondernemers bouwen," stelt hij. "Ik vind het heel belangrijk dat je plezier hebt in wat je doet."



Leidinggeven is keuzes maken

"Als leidinggevende moet u keuzes maken. Dan maakt het niet uit in welke groeifase u zich bevindt. Ondernemen betekent een beetje geluk hebben, maar het is ook gewoon doen," stelt Martens. "Dat betekent echter niet dat alles altijd succesvol werd afgerond. "Soms verliest u een sales-pitch waar veel tijd in zit, dat is natuurlijk even zuur. Maar door kritisch naar uzelf te kijken en proberen erachter te komen waarom u niet gewonnen heeft, kunt u verder groeien en u als bedrijf ontwikkelen. Ik raad elke leidinggevende aan om ervoor te zorgen dat u tegenslagen ombuigt in nieuwe kansen. Neem voldoende tijd om de teleurstelling te verwerken en haal energie uit andere dingen; wat gaat er op dat moment wél goed? Leer van uw tegenslagen en ga met die kennis verder."



Drie lessen in leidinggeven

Martens is duidelijk in zijn visie op leidinggeven: "Eigenlijk zie ik drie duidelijke lessen die ik de afgelopen jaren heb geleerd. De eerste is dat optimisme goed is, maar dat u wel realistisch moet blijven. Wat mij daarin onder andere in de beginjaren heeft geholpen, is het lezen van de biografie van Bill Gates. De laatste keer dat ik een roman las, kan ik me niet heugen, maar de biografie van een tech-ondernemer als Elon Musk vind ik inspirerend. Voor iedereen die zijn of haar onderneming of team naar het volgende niveau wil tillen, adviseer ik om uzelf altijd uit te dagen om verder te kijken. Kijk eens wat voor (realistische) lessen u uit het verhaal van andere leiders kunt halen.

Mijn tweede les is dat u vaker ‘nee’ moet zeggen dan ‘ja’. Wanneer u op alles ‘ja’ zegt, komt niemand meer toe aan het doen van de juiste dingen. Houd dus focus. De verleiding is heel groot om alles aan te pakken om omzet te genereren, maar houd u vast aan uw doel dat u zichzelf hebt gesteld. Zo blijven klanten herkennen wat u doet. Op de lange termijn helpt dit uw business in het halen van zijn doelen.

Tot slot, mijn derde les, is dat u ervoor moet zorgen dat de cultuur in uw team of bedrijf goed is. Zie erop toe dat salaris niet de enige drijfveer is van uw mensen. Zorg goed voor ze, maar meer dan alleen maar met geld. Het is heel belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn, dat er ruimte is voor het maken van grappen. Durf als leidinggevende uzelf kwetsbaar op te stellen. Geef uw fouten toe; u zult zien dat mensen dan makkelijker en sneller hun fouten bij u neerleggen. Uiteindelijk kunt u zo, en met een klein beetje geluk, alleen maar groeien als bedrijf."