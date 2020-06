 Helft bedrijven heeft moeite met datamanagement

Tekortkomingen op gebied van datamanagement kunnen leiden tot verlies in winst en productiviteit - Meer dan 80 procent van de IT-leiders noemt de enorme toename aan data binnen organisaties als een van de kernproblemen waar zij tegenaan lopen. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door IDC in opdracht van Rubrik. Verwacht wordt dat het volume aan data dat organisaties moeten beheren nog verder toeneemt.



Elke twee jaar verdubbelt de data binnen een organisatie, waardoor het beheer steeds lastiger wordt.



Omzetverlies dreigt

Het onderzoek toont verder aan dat IT-organisaties moeite hebben met het profiteren van de waarde van hun data. Organisaties die geen bedrijfsbrede datamanagementoplossing geïntegreerd hebben, ondervinden 66 procent meer operationele kosten en brengen daarnaast producten 67 procent langzamer op de markt dan bedrijven die dit wel hebben.

Daarnaast verwezenlijken toonaangevende leiders op het gebied van datamanagement 69 procent meer omzet en 57 procent meer winst. Deze organisaties hebben tevens een hogere klanttevredenheid (72 procent meer) en zijn in staat om meer nieuwe producten en diensten aan te bieden (62 procent meer).



Voorbereiding op datagroei van essentieel belang

Hoewel IT-organisaties het belang van databeheer inmiddels begrijpen, zijn de meeste van hen niet bezig met het treffen van de juiste voorbereidingen op de toekomstige datagroei. 44,5 procent van de ondervraagden verwacht bijvoorbeeld dat als hun organisatie het huidige databeheer niet verandert, de organisatie grote problemen gaat ondervinden als gevolg van de sterke toename aan data.

Het onderzoek concludeert tevens dat slechts 9,2 procent van de organisaties één gecentraliseerde datamanagementsysteem of -platform heeft, waardoor zij met een duidelijke datastrategie gericht op de groei van data nu al voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen.



De cloud is onmisbaar in de digitale transformatie

Daarnaast toont het onderzoek aan dat meer dan de helft (60 procent) van de ondervraagde organisaties initiatieven zijn gestart of hebben doorgevoerd op het gebied van de digitale transformatie. Deze initiatieven zijn gericht op het worden van een datagedreven organisatie waarin meer gebruik gemaakt wordt van de beschikbare data. De cloud is hierin essentieel, en IT-teams geven aan dat investeringen in cloud-computing (private, public, hybrid en multicloud) dan ook de hoogste prioriteit hebben binnen hun organisatie. De wil om te transformeren naar een multicloud ecosysteem is er. Toch ondervinden de meeste organisaties aanzienlijke uitdagingen in de uitwerking hiervan.

Volgens IDC plukken IT-organisaties die al een verfijnde cloud-datamanagementstrategie hebben hier nu al de vruchten van. Zo stijgt bijvoorbeeld de productiviteit van werknemers met 24 procent. Ook besteden werknemers 64 procent meer tijd aan het opzetten van nieuwe initiatieven, in plaats van dat ze zich slechts focussen op hun normale werkzaamheden. Tot slot genieten bedrijven met een gemoderniseerde dataomgeving van 59 procent minder ongeplande downtime.



Het volledig Engelstalige persbericht is hier te lezen. Het IDC whitepaper waarin het onderzoek verder is uitgewerkt, The Data-Forward Enterprise: How to Maximize Data Leverage for Better Business Outcomes, is hier te lezen.