 Bedrijven in EMEA missen tools om waarde uit hun data te halen

Bedrijven blijven worstelen met het holistisch en realtime ontsluiten van hun data om besluitvorming te verbeteren - Bedrijven worstelen met het waarde halen uit hun data nu systemen onder druk staan door een toenemende vraag. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Aruba. Het rapport bevat de resultaten van een enquête onder 170 IT-beslissers en netwerk-engineers binnen het EMEA-ecosysteem van Aruba. Een meerderheid van de respondenten is gefrustreerd door tekortkomingen in datamanagement.



Op de vraag wat hun grootste data-uitdagingen zijn, antwoordt 61 procent 'niet in staat te zijn om de volledige controle over de bedrijfsgegevens te kunnen uitoefenen', 51 procent noemt 'niet in staat zijn om holistisch naar de data te kijken' en 52 procent geeft aan 'niet in staat te zijn om data om te zetten in praktische inzichten.'

Het onderzoek Data to Decisions: A Rulebook to Unlock the Power of your Data gaat in op zes belangrijke stappen waarmee bedrijven meer halen uit hun data. Dit zijn de hoofdthema’s.



Ongerealiseerd potentieel

De respondenten erkennen het potentieel van data om hun organisatie efficiënter, innovatiever en klantgerichter te maken. Zij noemen de mogelijkheid om een betere klantervaring te bieden (60 procent), de efficiency te verhogen (38 procent) en de productinnovatie te vergroten (35 procent) als enkele van de belangrijkste kansen van beter datamanagement.

Zij noemen echter ook beperkingen in bestaande systemen en infrastructuur, die deze kansen hinderen. Op de vraag wat ze met hun data zouden willen kunnen, maar wat nu niet mogelijk is, antwoorden de respondenten als prioriteiten betere security (63 procent), het uitvoeren van meer realtime analyses (55 procent), het vaker nemen van beslissingen op basis van data (55 procent) en het beter verbinden van data aan kernbusinessfuncties (45 procent).



De noodzaak om skills te vergroten

Het gebrek aan relevante skills en kennis binnen bedrijven is ook een bron van zorg. Meer dan een derde van de respondenten (36 procent) noemt 'niet beschikken over de skills om de explosie van data te beheren' als de grootste zorg. De grootste angst volgens 28 procent is ‘dat medewerkers niet op één lijn zitten als het gaat om datapolicy's.’

Om de skills en kennis van medewerkers aangaande data te verbeteren, adviseert het rapport dat bedrijven zich moeten focussen op het branchespecifieke ‘data aware’ opleiden van hun medewerkers. Ook is het advies om een Chief Data Officer aan te stellen met de verantwoordelijkheid om data te organiseren en er waarde uit te halen. Verder is het raadzaam om datagovernancegroepen samen te stellen met beslissers uit alle belangrijke businessfuncties. Zo is er zekerheid dat hun wensen en eisen terugkomen in de datastrategie en het -beheer.

"Veel van de meest waardevolle kennis is al binnen bedrijven te vinden," zegt Tom Chatfield, technologiefilosoof en een van de medewerkers van het rapport. "Het opleiden van medewerkers zodat ze gesprekken kunnen voeren met computerdeskundigen en API’s kunnen gebruiken, is vaak waardevoller dan een gepromoveerde automatiseringsspecialist vragen om zich snel in te werken in een nieuwe sector."



Security en compliance

Datasecurity staat niet alleen het hoogst op de wensenlijst van de respondenten, het is ook hun grootste zorg voor de toekomst. Twee van de drie grootste zorgen zijn gerelateerd aan security of compliance: 21 procent is bang gehackt te worden en twaalf procent is bang voor een boete op basis van de AVG.

Het rapport biedt verschillende aanbevelingen voor het verbeteren van de security, waaronder het classificeren van data op basis van verschillende risiconiveaus, het instellen van een noodplan in het geval van een succesvolle aanval, en op gebruiksscenario’s gebaseerde training om de bewustwording van medewerkers voor wat betreft security te verbeteren.

"Medewerkers zijn het sluitstuk van uw security," zegt futurist Andrew Grill, die bijdroeg aan het rapport. "U kunt de beste firewalls en VPN’s gebruiken, maar wanneer iemand zijn wachtwoord in Gmail plakt en hij wordt gehackt, is het allemaal voorbij."

Dobias van Ingen, EMEA CTO van Aruba, concludeert: "Elke organisatie begrijpt de kansen die data biedt om innovatie te stimuleren, productontwikkeling aan te scherpen en de ervaringen van werknemers en klanten te transformeren. Nu gegevens en beslissingen naar de rand van netwerken gaan, moeten bedrijven er meer dan ooit voor zorgen dat hun systemen en processen klaar zijn voor gebruik. Zoals dit rapport aangeeft, betekent dit dat organisaties hun mensen moeten bijscholen en opleiden, effectieve bestuursstructuren moeten opzetten en zich continu moeten richten op databeveiliging. De huidige wereldwijde pandemie zorgt ervoor dat dit nog belangrijker is, aangezien thuiswerken de norm wordt. Echter, Wi-Fi voor consumenten mist belangrijke beveiligingsfuncties in een tijd waarin cyberaanvallen, gericht op individuen, toenemen."