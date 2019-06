Slecht datamanagement kost miljoenen Organisaties voldoen niet aan vraag naar continue toegang tot applicaties en data - De afgelopen tien jaar is de hoeveelheid data die wordt gegenereerd ontploft; naar verwachting zullen we in 2025 elk jaar meer dan 175 zettabyte aan data produceren. Dat is bijna twee derde meer dan in 2018.



Organisaties moeten deze data ongeacht de locatie beheren en beschermen. Maar volgens het meest recente onderzoek van Veeam Software moet 73 procent van de organisaties toegeven dat ze niet in staat zijn te voldoen aan de vraag van gebruikers om ononderbroken toegang tot data en services te leveren. Dit kost een standaardorganisatie maar liefst twintig miljoen dollar per jaar en illustreert het vernietigende effect van downtime op het verlies van inkomsten, productiviteit en consumentenvertrouwen. Het onderzoek toont echter ook aan dat organisaties in actie komen om deze negatieve impact te bestrijden. Bijna driekwart (72 procent) wil clouddatamanagement gaan gebruiken, vaak door hybrid-cloudmogelijkheden in te zetten, om zo succes te waarborgen en meer waarde uit hun data te halen.



Datagedreven tijdperk

Ratmir Timashev, medeoprichter en Executive Vice President (EVP) van Sales & Marketing bij Veeam: "We leven in een datagedreven tijdperk en organisaties moeten zich realiseren dat het tijd is om actie te ondernemen om hun data te beschermen. Het is van belang dat bedrijven hun data zo beheren dat deze altijd beschikbaar is en de waarde ervan optimaal benut wordt voor betere performance. Dit is niet langer een luxe, maar een noodzakelijkheid. De bedrijven die hun data effectief beheren, wacht een belangrijk concurrentievoordeel. Stel uzelf de vraag ‘Weet u zeker dat uwe bedrijfsdata altijd beschikbaar is?’ Als u dat niet zeker weet, moet u nu handelen. Ons onderzoek toont aan dat veel bedrijven niet snel genoeg optreden."



Kracht van technologieën

Organisaties willen graag de kracht van technologieën zoals de (hybrid) cloud, big data, artificial intelligence (AI) en het internet of things (IoT) gebruiken om bedrijfsresultaten te vergroten en zullen in 2019 elk gemiddeld 41 miljoen dollar investeren in dergelijke transformatieve technologieën. Bijna de helft van de respondenten geeft toe dat databescherming noodzakelijk is om van deze investeringen te profiteren. Slechts 37 procent van de bedrijven heeft echter het volste vertrouwen in hun huidige back-upoplossingen, en het merendeel (73 procent) moet toegeven dat ze niet aan de vraag van gebruikers kan voldoen. Dit belemmert de adoptie van tools en processen die zakelijk voordeel kunnen vergroten, maar managers erkennen dat eraan gewerkt moet worden: meer dan de helft van de ondervraagden wil slim datamanagement en multi-cloudoplossingen in het gehele bedrijf implementeren om deze tekortkoming aan te pakken.



Digitale initiatieven

Er vallen grote voordelen te behalen uit de inzet van digitale initiatieven, aangezien organisaties hier gemiddeld 124 miljoen dollar per jaar aan extra omzet [per bedrijf] aan toeschrijven. Deze bevindingen brengen echter de wereldwijde ongelijkheid op het gebied van digitale acceptatie aan het licht. Een aantal van 's werelds grootste economieën riskeren een inhaalslag te moeten maken voor wat betreft hun investering in digitale innovatie. 41 procent van de Japanse bedrijven en 48 procent van de Braziliaanse bedrijven omschrijft hun datamanagement als voldoende, tegenover slechts een kwart in Frankrijk en Duitsland, en slechts elf procent in het Verenigd Koninkrijk. Verandering lijkt echter niet op de planning te staan; Japanse en Braziliaanse organisaties zijn van plan in de komende twaalf maanden gemiddeld respectievelijk 105 miljoen dollar en 73 miljoen dollar te investeren in slim datamanagement, aanzienlijk meer dan de gemiddelde verwachte investering van bedrijven in het Verenigd Koninkrijk (veertien miljoen dollar), China (zeventien miljoen dollar) en de Verenigde Staten (38 miljoen dollar).

Timashev voegt toe: "We zien dat er een wereldwijde digitale race ontstaat, waarbij een aantal van 's werelds meest geavanceerde economieën het risico lopen achter te blijven wanneer het gaat om digitale adoptie. Het is van essentieel belang dat organisaties de juiste digitale fundering hebben om hun data slim te beheren en hun toekomst veilig te stellen. Om dit te bereiken, moeten bedrijven intern verenigd zijn, waarbij IT en de rest van het bedrijf samenwerken en culturele en vaardigheidsuitdagingen aanpakken."



Op weg naar een slimmer bedrijf

Uit het Veeam Cloud Data Management Report van 2019 blijkt dat organisaties op weg zijn een slimmere onderneming te worden. Dit houdt in dat ze technologieën zoals clouddatamanagement en AI beter willen inzetten om realtime inzicht in de gehele onderneming te krijgen en vervolgens de mogelijkheid om op basis van dat inzicht slim te handelen. Onder de bedrijven die dit pad bewandelen, ontdekte het onderzoek vier algemene gemeenschappelijke onderdelen:



1. Cloud. Clouddatamanagement is een belangrijk onderdeel van slim datamanagement. Drie kwart van de bedrijven maakt volgens het onderzoek gebruik van Software-as-a-Serviceplatforms (SaaS). Veel bedrijven gebruiken de cloud voor hun back-up- en recoveryservices; 51 procent gebruikt Backup-as-a-Service (BaaS) en 44 procent gebruikt Disaster Recovery-as-a-service (DRaaS). Het is duidelijk dat managers de voordelen van een aanpak die op multi-cloud en hybrid cloud gebaseerd is, erkennen. Ze noemen de kosten, betrouwbaarheid, flexibiliteit en datasecurity van de cloud als hun belangrijkste redenen om voor de cloud te kiezen.



2. Capaciteit. Organisaties moeten hun mogelijkheden uitbreiden om ervoor te zorgen dat werknemers op data-inzichten kunnen teruggrijpen en nieuwe technologieën kunnen gebruiken zodra die worden ingevoerd. Negen van de tien bedrijven vinden dat het verbeteren van de digitale vaardigheden van hun werknemers essentieel is voor hun digitale succes.



3. Cultuur. Het is essentieel om een cultuur te scheppen die aanpasbaar is en openstaat voor nieuwe technologieën, zodat mensen zich met de organisatie kunnen ontwikkelen. Meer dan twee derde van de respondenten gelooft dat de bedrijfscultuur meer open en ontvankelijk voor digitale technologieën moet zijn.



4. Vertrouwen. Organisaties moeten op basis van data een gevoel van vertrouwen in de digitale vaardigheden van de onderneming wekken. Momenteel heeft slechts een kwart van de respondenten het volste vertrouwen in hun mogelijkheden om de digitale uitdagingen aan te pakken.



Tijd voor actie

Het Veeam Cloud Data Management Report van 2019 laat zien dat het nu tijd is om tot actie over te gaan. Dit begint met een sterke digitale basis, die ervoor zorgt dat er een back-up van data wordt gemaakt en dat data altijd beschikbaar is. Hiermee kunnen organisaties vol vertrouwen nieuwe digitale initiatieven inzetten, bedrijfswaarde en concurrentievoordeel vandaag en in de toekomst optimaal benutten en het potentieel van clouddatamanagement ontsluiten.

