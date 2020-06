 Veranderingen linkbuildinglandschap zorgen voor nieuwe uitdagingen

Het blijft belangrijk om waardevolle links te genereren - In 2019 wijzigde er duidelijk heel wat op het gebied van linkbuilding. Google voerde bijvoorbeeld nieuwe regels in en dat baarde veel mensen zorgen. Ook in 2020 zorgen veranderingen voor nieuwe uitdagingen. Dennis Akkerman, eigenaar van Seeders, legt het een en ander uit.



Akkerman blikt terug op 2019 en heeft het over hoe Google de beleidsregels aanpaste. Hij schetst eerst en vooral de vroegere situatie: "Om de impact van de nieuwe beleidsregels te snappen, moet u goed begrijpen wat nofollow-links zijn. Nofollow-links kunnen we omschrijven als linkjes naar andere websites waaraan een zogenaamde nofollow-tag wordt gekoppeld. De website-eigenaar geeft via die tag aan dat Google er geen rekening mee hoeft te houden wanneer het de page ranking, de plaats die een website in de zoekresultaten krijgt, berekent."

Volgens Akkerman wijzigde er in september 2019 het een en ander aan deze nofollow-links: "Onder de nieuwe beleidsregels van Google zijn er twee nieuwe manieren om linkjes te markeren. Zo kunnen website-eigenaars aangeven dat een link ‘sponsored’ is of via de tag ‘ugc’ aangeven dat het om user generated content gaat. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen van die tags zijn, maar wellicht heeft het rechtstreeks gevolgen voor bestaande linkprofielen. Ook is het niet duidelijk of een website die het goed of niet goed gebruiken er voor- of nadelen door ondervinden en of uitgestuurde persberichten ook als user generated content worden beschouwd."



Onduidelijkheid over strengheid

"Het probleem is dat er geen constante zit in de handhaving van de Google-regels. Soms laat Google het allemaal voor wat het is, maar bij de voorgaande EAT-update verloren platformen soms tot 50 procent van hun traffic omdat zij niet aan de Google E-A-T-richtlijnen voldeden. Zoals het niet bekend maken wie de auteur van een bepaalde pagina is. Wanneer Google haar nieuwe nofollow-regels in die mate gaat naleven, wordt het veel lastiger om met dofollow-links PR op te bouwen en artikelen in te kopen. Die vraagtekens blijven ook in 2020 bestaan en voor partijen die actief met linkbuilding bezig zijn is het nu eenmaal iets om goed in de gaten te houden," gaat hij verder.



Nog niet meteen sancties vrezen

Toch hoeven we volgens Akkerman nog niet meteen in paniek te raken: "Het klopt dat een aantal bloggers in Engeland manueel sancties kregen opgelegd, maar het lijkt er toch op dat Google hier niet meteen middelen voor vrijmaakt en dat het eerder gaat om een voorbeeld stellen. We zouden het zelfs paniekzaaierij kunnen noemen. Gaat Google toch ingrijpen? Dan riskeert u vooral dat uw inkomende links minder waard worden, maar verder houdt het gelukkig geen risico’s voor uw website in."

Ten slotte heeft Akkerman nog een laatste tip voor website-eigenaars: "Het blijft natuurlijk wel belangrijk om altijd waardevolle links te genereren, bijvoorbeeld door onderzoeken te doen en daar persberichten over te schrijven. Of door als autoriteit te profiteren van linkjes van branche- en overheidsorganisaties. Goede websitecontent met linkbait helpt eveneens en ten slotte is het opzetten van eigen platformen die naar uw website linken nog steeds een veilige keuze."