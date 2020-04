 37,9 procent van ongetrainde eindgebruikers doorstaat een phishing-test niet

Nieuwe gegevens laten een aanzienlijke stijging zien van het gemiddelde Phish-Prone-percentage van organisaties - KnowBe4 presenteert zijn nieuwe Phishing by Industry Benchmarking Report dat het Phish-Prone percentage (PPP) van een organisatie inzichtelijk maakt. Het PPP geeft het percentage werknemers van een organisatie dat in een gesimuleerde phishing-aanval op een link heeft geklikt of een besmet bestand heeft geopend.



Voor het Industry Benchmarking Study analyseerde KnowBe4 datasets van meer dan vier miljoen gebruikers die wereldwijd werkzaam zijn in zo’n 17.000 organisaties en samen meer dan 9,5 miljoen gesimuleerde phishing-testen hebben uitgevoerd.

De eerste baseline-test voor phishing werd uitgevoerd onder organisaties die nog geen security awareness-training van KnowBe4 hadden uitgevoerd. De resultaten wezen op een hoog risiconiveau, met een gemiddeld basis-PPP van 37,9 procent, wat een stijging betekent van 8,3 procent ten opzichte van 2019, in alle bedrijfstakken en groottes. Elke organisatie, ongeacht de grootte en branche, is vatbaar voor phishing en social engineering, zeker wanneer daar geen goede training is gegeven.



Basis-PPP

"Het is erg verontrustend dat juist in deze periode organisaties in de gezondheidszorg en farmacie een zeer hoog basis-PPP laten zien," zegt Jelle Wieringa, technology evangelist bij KnowBe4. "Omdat cybercriminaliteit en moraliteit wat mij betreft niet samengaan, verwacht ik dat zeker in deze tijd meer zorginstellingen ten prooi zullen vallen aan phishing. Er hoeft maar één overbelaste medewerker te zijn die op een verkeerde link klikt en de gevolgen zijn niet te overzien."

Na 90 dagen computergestuurde training en gesimuleerde phishing-tests daalde het gemiddelde PPP met meer dan 60 procent en nam af van 37,9 procent tot 14,1 procent. Na een jaar lang maandelijkse gesimuleerde phishing-tests en regelmatige training, daalde het PPP tot slechts 4,7 procent. In alle bedrijfstakken is er een gemiddeld verbeteringspercentage zichtbaar van 87 procent. Dit bedraagt de periode vanaf baseline-testen tot twaalf maanden training en testen.