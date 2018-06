 Run op security-specialisten door cyberaanvallen en GDPR

Wet- en regelgeving heeft groeiende invloed op IT-investeringen - Organisaties zijn het afgelopen jaar voorzichtig geweest in het aannemen van cybersecurity-experts. In 2017 is het aantal aanvragen naar security-specialisten bij Computer Futures flink gedaald (28 procent). Ook het aanbod van security-specialisten is fors afgenomen, namelijk met 42 procent.



Dit blijkt uit de jaarcijfers van Computer Futures, die de organisatie deelt in het trendrapport ‘Gouden tijden voor IT-specialisten’. Naar verwachting zal er in vraag en aanbod op dit gebied in 2018 een inhaalslag plaatsvinden.



Wet- en regelgeving heeft groeiende invloed op IT-investeringen

Uit onderzoek van Computer Futures blijkt dat het volgen van wet- en regelgeving steeds bepalender wordt voor IT-investeringen. In 2017 was dit bij nog geen twee procent van de organisaties het meest bepalende bedrijfsinitiatief voor IT-investeringen. In 2018 verachtvoudigt dit percentage (zestien procent). Op dit moment laat de praktijk zien dat hoogvliegers op het gebied van security erg gewild zijn. Organisaties die cybersecurity-experts binnen hebben gehaald, halen alles uit de kast om hen vervolgens te behouden.

Albert van Reenen, Managing Director bij Computer Futures: "Organisaties waren het afgelopen jaar terughoudend in het aannemen van cybersecurity-specialisten. Desalniettemin kreeg cybersecurity binnen veel organisaties wel focus. Deze focus groeit komend jaar; organisaties beseffen zich dat er nu snel iets moet gebeuren. De reden van de verwachte toename, in zowel vraag als aanbod van cybersecurity-experts, is onder andere te verklaren doordat GDPR in mei 2018 van kracht wordt. Daarnaast geeft het toenemend aantal cyberaanvallen de urgentie aan op het gebied van IT-security."