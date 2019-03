 Sterke groei export plug-in hybrides

De export van gebruikte plug-ins naar België steeg sterk dit jaar - De export van gebruikte plug-in hybrides is dit jaar sterk gestegen. In de eerste twee maanden van het jaar zijn er al 1.875 plug-in hybrides geëxporteerd, een groei van 235 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.



Gestimuleerd door een lage bijtelling en andere fiscale voordelen, is de nieuw verkoop van plug-in hybrides in 2013 enorm gestegen. In dat jaar verviervoudigden de verkopen naar ruim 20.000 nieuwe auto’s, waarbij vooral de Mitsubishi Outlander en Volvo V60 zeer gewild waren. In 2015 stegen de verkopen verder naar ruim 40.000 nieuwe plug-in hybrides, onder meer geholpen door de introductie van nieuwe modellen als de VW Golf GTE. De bijtellingsvoordelen op zo’n auto gelden echter maar vijf jaar, en komen dus ten einde voor grote hoeveelheden auto’s in ons wagenpark.



Nederlandse kopers of export

Een deel van de gebruikte plug-ins wordt als occasion in ons eigen land verkocht, een deel gaat naar het buitenland. Begin 2018 vond 70 procent van de verkochte occasions een nieuwe eigenaar binnen Nederland. Aangezien er met de meeste plug-ins toen nog een tijd lang van bijtellingsvoordeel kon worden geprofiteerd, zijn ook veel van dergelijke occasions zakelijk ingezet. Inmiddels zijn er veel auto’s waarop het bijtellingsvoordeel afgelopen is, waardoor ze voor de zakelijke markt minder interessant zijn. Daar komt bij dat er nu grote aantallen vergelijkbare auto’s tegelijk op de occasionmarkt komen, waardoor het aanbod erg groot zou worden in vergelijking tot de vraag. Daarom worden er steeds meer plug-in hybrides geëxporteerd.

In de eerste maanden van dit jaar werd al 46 procent van de plug-ins geëxporteerd en ging 54 procent naar Nederlandse eindgebruikers. Er blijkt ook onder particulieren best vraag naar deze auto’s. Van de plug-ins ouder dan vijf jaar die op de binnenlandse occasionmarkt wordt verkocht gaat 88 procent naar particuliere kopers. De Mitsubishi Outlander en Volvo V60 zijn bij hen favoriet.



Vijf keer zoveel Outlanders en V60’s

Het aantal geëxporteerde Mitsubishi Outlanders is dit jaar vervijfvoudigd. Er gingen alleen al in de eerste twee maanden van het jaar 893 plug-ins van dit model naar het buitenland. Daarmee is de

Mitsubishi Outlander zelfs in de top drie van alle geëxporteerde auto’s terecht gekomen, voor traditioneel populaire exportauto’s als de VW Passat variant. Bijna de helft van de dit jaar geëxporteerde plug-in hybrides is een Outlander. Ook export van de Volvo V60 plug-in vervijfvoudigde. Export van de al langer op de markt zijnde Opel Ampera nam daarmee vergeleken licht toe, waardoor dit model niet meer bovenaan staat zoals in 2018.



België grootste markt geworden

De export van gebruikte plug-ins naar België steeg sterk dit jaar, waardoor dit de grootste exportmarkt werd. Vorig jaar was Hongarije dat nog, een land waar aantrekkelijke fiscale regelingen zijn voor plug-in hybrides. Opvallend is dat er in verhouding ook veel auto’s naar Finland en Portugal gaan.