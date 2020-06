  25 procent van werkend Nederland overweegt bij -of omscholing

De coronacrisis lijkt van invloed op hoe we kijken naar onze eigen loopbaanontwikkeling - Van de Nederlandse beroepsbevolking zegt slechts 8 procent dit jaar van baan te willen wisselen. Driekwart piekert er niet over en blijft honkvast bij de werkgever.​ ​De arbeidsmobiliteit zal daardoor onder druk komen te staan. Wel overweegt 25 procent van de ondervraagden zich bij -of om te scholen.



Dit blijkt uit onderzoek van Intermediair en Nationale Vacaturebank onder ruim 1.000 Nederlanders, in samenwerking met Motivaction.



Arbeidsmobiliteit komt tot stilstand

De coronacrisis zet de Nederlandse arbeidsmobiliteit - de mate waarin mensen bereid en in staat zijn te wisselen van baan - volledig op de rem. Driekwart heeft geen plannen om dit jaar van baan te wisselen en lijkt te kiezen voor zekerheid. Een grote meerderheid (74 procent) heeft dan ook vertrouwen in het huidige dienstverband bij de werkgever en verwacht geen reorganisatie op korte termijn.

''De mensen die in loondienst werken zijn minder geneigd naar ander werk te kijken dan voor corona. We zien wel dat er weer meer gezocht wordt naar vacatures, maar dat zijn vooral de werkenden die door de coronacrisis hun werk kwijt zijn geraakt: werknemers en flexwerkers in getroffen sectoren zoals de horeca," aldus Dennis van Allemeersch van Nationale Vacaturebank.



Meer interesse voor omscholing

De coronacrisis lijkt van invloed op hoe we kijken naar onze eigen loopbaanontwikkeling. Een kwart van de ondervraagden overweegt om zich bij of om te scholen.​ ​ Bij hbo- en wo-opgeleiden is dit zelfs 30 procent. Vooral werkende jongeren overwegen zich bij of om te scholen. Onder de groep 25-34 jaar is dit 34 procent en bij achttien-24 jaar zelfs 46 procent. ''Wellicht kijken mensen door de crisis nu anders naar hun loopbaan en de rol die zij zelf hebben in het verbeteren van hun carrièrekansen.''



ZZP’er in de knel maar niet op zoek naar vaste baan

Niet verrassend is er sprake van toegenomen onzekerheid onder ZZP’ers. 45 procent heeft (te) weinig opdrachten. Toch overweegt slechts dertien procent een vaste baan. Bij mbo-opgeleiden ligt dit iets hoger en overweegt een op de vijf een vaste baan. "Het bestaan van de ZZP’er staat onder druk. Opdrachten voor freelancers lopen snel terug. We verwachten dan ook dat op korte termijn ZZP’ers de stap naar een vast dienstverband zullen maken."



Werkend Nederland gaat niet op vakantie, maar neemt wel vrij

Uit het onderzoek blijkt dat 51 procent van de ondervraagden niet op vakantie gaat. Wel zal 62 procent van de ondervraagden vrije dagen opnemen. Voor 75 procent van de ondervraagden geldt zelfs dat zij evenveel vrije dagen opnemen als ze in een normale zomer zouden doen. Slechts zeventien procent neemt minder vakantiedagen op dan normaal. Voor de 33 procent die wel vakantieplannen heeft deze zomer; geeft 83 procent aan evenveel vrij te nemen en slechts elf procent neemt minder op dan in een normale zomer.