 HR Case activatiebeleid: vier tips om medewerkers zelfstandig te laten leren

Neem scholing op in het normale werkpatroon - Veel organisatie kampen met lage scholing onder medewerkers en stuiten vaak op dezelfde uitdaging. Hoe stimuleert en activeert een organisatie zijn medewerkers om scholing te volgen en zelfregie te handhaven? Edubookers deelt vier tips.



Het is een bekend gegeven dat lerende organisaties succesvoller zijn in de zoektocht naar nieuw talent, maar ook meer potentie uit bestaande medewerkers halen. In een arbeidsmarkt die onder druk staat, zien steeds meer organisaties de toegevoegde waarde in van een goed L&D-beleid (Learning & Development) als onderdeel van hun inzetbaarheid. Dat is dan ook vaak een belangrijke reden om de eerste stappen te zetten om een lerende organisatie te worden.



Maar met het louter aanbieden van een internet academie, start men geen lerende organisatie. Het doel vanuit de organisatie moet zijn om medewerkers te laten transformeren in loyale afnemers, die bereid zijn om te leren. Het promoten en stimuleren van leren binnen een organisatie, kan worden vergeleken met het in de markt zetten van een nieuw product. Zoals marketeers de aandacht weten te grijpen van drukke en afgeleide consumenten, moeten medewerkers door HR- en L&D-professionals verleid worden tot leren.



Uit eerder onderzoek van Edubookers blijkt dat 32 procent van de medewerkers in de laatste drie jaar geen enkele opleiding heeft gevolgd en dat HR slechts een beperkte invloed heeft op de intentie van medewerkers om een opleiding te volgen. Het zijn voornamelijk leidinggevenden (42 procent) en directe collega’s (33 procent) die hier de meeste invloed op uitoefenen.



HR en L&D richten zich in lerende organisaties steeds meer op het strategisch faciliteren van de randvoorwaarden van een goed scholingsbeleid. Dit scholingsbeleid en de randvoorwaarden daarvan moet door de twee afdelingen strategisch gefaciliteerd worden, waardoor lijnmanagement en medewerkers uiteindelijk steeds meer gezamenlijk de regie nemen. Om dat zo efficiënt en goed mogelijk te kunnen doen geeft Edubookers HR- en L&D-professionals vier praktische tips om het scholingsbeleid te activeren.



Projectmatiger aan de slag gaan

Een gezamenlijk doel stellen, teambesprekingen organiseren die uitwijzen waar je tegenaan loopt en projectevaluaties zijn verschillende wijzen om het leren bij medewerkers te stimuleren. Medewerkers zien deze activiteiten niet als leermomenten, maar de leeropbrengst is vaak enorm. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door medewerkers van verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Denk daarbij aan een project waarbij zes medewerkers (of meer) gezamenlijk één thema uitwerken. Een perfect voorbeeld hiervan is het creëren van een project waarin een kennisteam ontstaat. Daar kan een concreet eindresultaat uit komen, zoals een nieuw product of een nieuwe dienst. Laat het team regelmatig bij elkaar komen, bijvoorbeeld eens in de twee of vier weken, en diep het thema van het project verder uit. Vervolgens dient er na ongeveer vijf bijeenkomsten te worden gekeken of er daadwerkelijk iets opgeleverd gaat worden. Niet alleen leerzaam voor de teamleden, maar ook zeker net zo leerzaam voor de organisatie.



Regel een inspirerende spreker

Wanneer meerdere medewerkers tegelijk bijgeschoold moeten worden, is het erg voornaam om een goede spreker te regelen. Een gastspreker die gepassioneerd en geïnspireerd vertelt over zijn of haar vakgebied, zorgt ervoor dat medewerkers zich veel sneller aan zullen melden. Deze aanmeldingen zorgen voor beweging bij de deelnemers. Maakt uw organisatie bijvoorbeeld een ingrijpende ontwikkeling in de markt en wilt u uw medewerkers daar goed op voorbereiden? Regel een spreker die voor deze speciale aandacht kan zorgen. Sluit de sessie ten slotte af met een actieve werkvorm. Tijdens deze werkvorm worden deelnemers uitgedaagd om de geleerde stof in hun werk toe te passen.



Zorg voor een boekenkast of leestafel

Steeds meer organisaties geven werknemers de ruimte om een boek te lezen tijdens hun werk. Door een boekenkast of leestafel met inspirerende vakbladen en kranten aan te bieden, worden medewerkers gestimuleerd om te lezen en worden zij samengebracht. Mensen die lezen delen hun kennis graag met anderen, waardoor sociale activiteiten bemoedigd worden.



Zorg voor een relevant leeraanbod

Veel L&D-experts zeggen dat een lerende organisatie ontstaat door een goed gevulde academie vol trainingen en opleidingen aan te bieden. Maar dat is slechts een deel van de waarheid. Het leeraanbod dat aangeboden wordt, moet namelijk wel aansluiten bij de leerbehoeften van het personeel. Zet medewerkers daarom aan het denken. Wat hebben zij in de afgelopen tijd geleerd en waar willen zij zich de komende maanden in ontwikkelen? Op basis van deze vragen kiezen werknemers een training die écht relevant is. Dit kan met een één-op-één training, klassikaal of met micro learnings. Geef werknemers de ruimte om aan te geven wanneer zij iets missen in het aanbod. Doordat het personeel zijn eigen pad kan volgen in het leeraanbod, zijn trainingen relevant, wordt betrokkenheid gecreëerd en voorkomen organisaties dat de opleidingen als een verplichting worden gezien.



Door scholing op te nemen in het normale werkpatroon van medewerkers, ontstaat er een lerende organisatie. Met een effectief en werkend activatiebeleid zullen medewerkers zelfstandig leren en zich ontwikkelen.