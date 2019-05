 'Flexibele workforce heeft onvoldoende kennis en vaardigheden in huis'

Flexibel personeel heeft training nodig - 37 procent van de flexwerkers en medewerkers met onregelmatige en ploegendiensten hebben bijscholing nodig nadat ze zijn aangenomen.



Meestal gaat het hierbij om specialistische kennis en vaardigheden (46 procent), maar opvallend is dat ook samenwerkings- en communicatievaardigheden veelvuldig moeten worden opgekrikt (42 procent). Daarnaast gebeurt 39 procent van de bijscholing op het gebied van persoonlijke vaardigheden zoals tijdmanagement, prioriteren en plannen. Dit blijkt uit onderzoek van Quinyx, aanbieder van workforce management software. Aan het onderzoek deden 1.000 werkgevers mee van organisaties uit verschillende branches en met verschillende groottes.



Collega’s dragen last op de schouders

Het gebrek aan kennis en vaardigheden heeft meerdere gevolgen voor organisaties. Zo zorgt het volgens 46 procent van de werkgevers voor een verhoogde werkdruk onder de rest van het personeel. Daarnaast leidt het tot moeilijkheden om aan de vereiste kwaliteitsnormen te voldoen (32 procent). Tot slot stelt 31 procent dat een tekort aan kennis en vaardigheden het introduceren van nieuwe processen belemmert. Werkgevers voorspellen dat een tekort aan specialistische kennis en vaardigheden een daling van dertien procent in de bedrijfsgroei kan veroorzaken.

Erik Fjellborg, CEO van Quinyx: "Het bijbrengen van de benodigde kennis en vaardigheden is niet binnen één dag gedaan. Toch toont ons onderzoek aan dat werkgevers bereid zijn om zinvolle veranderingen voor medewerkers in hun bedrijf door te voeren en zo aantrekkelijker te worden voor de flexibele workforce. De juiste instelling is er dus. Om daadwerkelijk tot resultaat te komen zullen werkgevers moeten investeren in hun flexibele personeel, door ze de benodigde trainingen en bijscholingsmogelijkheden te bieden. Zorgen voor bekwaam personeel is namelijk essentieel voor toekomstige productiviteit en economisch succes. "