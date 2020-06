 Ruim helft Nederlanders heeft vriendschappelijke band met collega’s

Een op de zeven werkenden rekent collega’s tot hechte vrienden - 55 procent van de Nederlanders heeft een vriendschappelijke band met collega’s. Zij bespreken ook persoonlijke dingen met elkaar. Nog eens veertien procent rekent een of meerdere collega’s zelfs tot zijn vrienden en geeft aan een hechte band te hebben. Dit blijkt uit onderzoek van Protime, uitgevoerd onder ruim 1000 Nederlandse werknemers.



De vriendschappelijke band met collega’s maakt het extra uitdagend om thuis te werken – zoals Rutte heeft opgeroepen nog steeds zoveel mogelijk te doen wegens de coronacrisis. Hierdoor moeten Nederlanders nog langer hun collega’s missen.

Lucas Polman, directeur Protime Nederland: "De band met collega’s is essentieel voor het werkgeluk en een goede onderlinge sfeer is een cruciaal onderdeel van een goede bedrijfscultuur. Het is als werkgever daarom belangrijk sociaal contact tussen collega’s te waarborgen, ook tijdens de coronacrisis. Dit kan men doen door digitale borrelpauzes, lunches of koffiepauzes te organiseren. Zo kan iedereen een update geven van het werk en spreken over de thuissituatie. Zo blijft er betrokkenheid bestaan tussen collega’s onderling."



Nauwelijks contact met collega’s

Er zijn ook werknemers die slechts een puur zakelijke band hebben met collega’s. Dat geldt voor een op de vijf (21 procent) Nederlanders. Zes procent geeft aan zijn collega’s nauwelijks te spreken. Tot slot probeert twee procent de collega’s zoveel mogelijk te ontwijken. Voor hen is deze lange periode van thuiswerken dus geen slechte ontwikkeling wat betreft contact met collega’s.