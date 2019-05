 Driekwart van de Nederlanders is bevriend met collega’s

HR kan een rol spelen om vriendschappen op de werkvloer te stimuleren - Een groot deel van de Nederlandse werknemers heeft vriendschappen op de werkvloer. Maar liefst 64 procent zegt vriendschappelijke relaties te hebben met collega’s en persoonlijke dingen met hen te bespreken.



Twaalf procent rekent bepaalde collega’s zelfs tot de hechte vriendenkring en heeft een duurzame relatie opgebouwd in het privéleven. Dit blijkt uit het onderzoek '4 keer tijd voor goed HR-beleid: Collegialiteit’ onder 1.019 werknemers, uitgevoerd door Protime.



Puur zakelijk

Niet iedereen ontwikkelt vriendschappen op de werkvloer. Zeventien procent van de respondenten zegt de band met collega’s het liefst puur zakelijk te houden. De gesprekken gaan vrijwel alleen over werkgerelateerde zaken. Een klein deel van werkend Nederland is nog afstandelijker. Zes procent spreekt zelden met collega’s.



Het nieuwe samenwerken

De onderlinge band tussen collega’s heeft effect op hoe werknemers met elkaar omgaan. Maar of je nu samenwerkt met vrienden of niet, er spelen altijd frustraties op de werkvloer. De respondenten is gevraagd welke frustraties zij hebben als het gaat om samenwerken. Gebrek aan inzicht in andermans werk (38 procent), veel tijd kwijt zijn aan communicatie (38 procent) en het terugzoeken van informatie (38 procent) zijn het meest genoemd. Deze frustraties zijn gemakkelijk weg te nemen door werk inzichtelijk te maken en te delen met het hele team. Zo kunt u werk herverdelen indien nodig en verzamelt u meteen alle informatie op één plek.

Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland: "Collega’s hebt u vaak niet voor het uitkiezen. Desalniettemin brengt u veel meer tijd met ze door dan met vrienden en familie. Een warme relatie met collega’s is dan zeer prettig. Diverse wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat vriendschappelijke relaties op de werkvloer de prestaties van medewerkers aanzienlijk verbeteren. Zo zou het goed zijn voor de creativiteit, effectiviteit en de betrokkenheid. Bovendien zorgt kameraadschap ervoor dat mensen bereid zijn om dingen te doen voor een ander, zonder tegenprestatie. HR kan een rol spelen om vriendschappen op de werkvloer te stimuleren én te zorgen voor inclusie."