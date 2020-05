 Persoonlijkheid en leiderschap tijdens een organisatiecrisis

Crisis definieert leider (en zijn nalatenschap) - Elke organisatie krijgt weleens te maken met een crisis. Hoewel de COVID-19-crisis ongekend is, zijn crisissituaties altijd onvermijdelijk in een VUCA-omgeving. Of een organisatie goed door een crisis komt, is grotendeels afhankelijk van de maatregelen die genomen worden door het leiderschap. De nalatenschap van een leider is vaak zelfs afhankelijk van hoe hij of zij met een grote crisis omgaat.



De vraag is dan ook: welke kenmerken zijn het belangrijkst om een organisatie door een crisis te leiden? Ryne Sherman, CSO bij Hogan Assessments legt uit.



Persoonlijkheid

Persoonlijkheid kan zowel voorspellen hoe we in leiderschapsposities terechtkomen als hoe effectief we leidinggeven. Decennia aan onderzoek toont aan dat de twee persoonlijkheidskenmerken die het meest geassocieerd worden met effectief leiderschap tijdens een crisis aanpassingsvermogen en ambitie zijn. Tijdens een crisis kijken mensen naar hun leider om te weten hoe te reageren. Leiders met een goed aanpassingsvermogen blijven kalm en stippelen een pad uit, waardoor paniek afneemt en de orde gehandhaafd blijft. Ambitieuze leiders komen in actie en passen zich snel aan de veranderingen van de crisis aan; ze wachten niet tot de crisis uit de hand loopt.



Toenemende stress

Ten tweede gaat elke crisis gepaard met toenemende stress. Zelfs als de leider het van buitenaf niet laat zien, voelt hij of zij de druk. Uit ander onderzoek blijkt dat wanneer mensen onder druk staan, ze hun normale manier van handelen verliezen en beginnen te ontsporen. Een belangrijke manier waarop leiders in een crisis ontsporen, is door het probleem uit de weg te gaan of ervan weg te rennen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ontkennen dat er een probleem is, doen ze net alsof het probleem overdreven wordt of geven ze de oplossing voor het probleem volledig op. Onderzoek toont echter aan dat effectieve leiders stressvolle uitdagingen tijdens een crisis direct te lijf gaan. Ze zijn eerlijk over de omvang van het probleem en voeren zo snel mogelijk verzachtende maatregelen in.



Mededogen

Ten derde blijkt uit onderzoek ook dat effectieve leiders tijdens een crisis mededogen tonen en moeite doen om op de hoogte te blijven van de behoeften van hun medewerkers, klanten, gemeenschappen en partners. Medewerkers, klanten en burgers moeten zich gewaardeerd blijven voelen door hun leiders en ze moeten voelen dat hun zorgen worden aangepakt. Leiders die interpersoonlijke gevoeligheid vertonen en altruïstisch zijn, blijken dan ook effectiever te zijn tijdens een crisis. Ze geven oprecht om hun collega's, hun gemeenschappen en hun kiesdistricten en werken tijdens de crisis als een bindende kracht.

Crises zijn onvermijdelijk, en de beste manier om op een crisis voorbereid te zijn, is om een effectieve leider aan het roer te hebben. Decennia aan onderzoek tonen aan dat de meest effectieve leiders tijdens een crisis zich goed kunnen aanpassen en ambitieus zijn, realistisch zijn over de omvang van het probleem, het probleem direct aanpakken en veel medeleven tonen over hoe de crisis anderen treft.