 Nederland scoort onder Europees gemiddelde op genderdiversiteit

Met 27 procent vrouwelijke toezichthouders zit Nederland onder het Europese gemiddelde van 32 procent - In Europa vervrouwelijkt de samenstelling van de Raad van Commissarissen mondjesmaat. Met een Europees gemiddelde van 32 procent vrouwen is er een stijging van twee procent-punt in vergelijking tot 2017.



Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van organisatieadviesbureau Korn Ferry waarbij in twaalf Europese landen de grootste beursgenoteerde ondernemingen zijn onderzocht.

De studie gaat in op de samenstelling van de raden van commissarissen en de vergoedingen die worden betaald. Noorwegen en Zweden scoren, samen met Frankrijk, het hoogst als het gaat om genderdiversiteit (40 procent tot 45 procent). Met 27 procent vrouwelijke toezichthouders bij Nederlandse bedrijven zit ons land onder het Europese gemiddelde van 32 procent.



Vergoeding

Op het vergoedingsvlak stelt Korn Ferry een 'gender pay gap' van zes procent vast in Europa. In Nederland ontvangen de vrouwelijke toezichthouders vier procent minder dan hun mannelijke collega's. Hiermee scoort Nederland dus iets beter dan het Europese gemiddelde.

In vergelijking met de Europese cijfers zijn de vergoedingen voor de voorzitter en leden van de Raad van Commissarissen in Nederland, samen met België, Zweden, Finland en Noorwegen, lager dan de Europese mediaan. De hoogste vergoedingen vinden we in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.



Nationaliteitenmix

Nederlandse commissariaten hebben een van de hoogste nationaliteitenmix in Europa. Zo heeft 48 procent van onze commissarissen niet de Nederlandse nationaliteit, terwijl in de rest van Europa dit percentage 30 procent is. In Duitsland heeft bijvoorbeeld meer dan 70 procent van de toezichthouders de Duitse nationaliteit.

De toezichthouder is in Nederland gemiddeld 64 jaar oud en krijgt een gemiddelde vergoeding van €92.600.

De studie werd gedaan onder 384 beursgenoteerde bedrijven in twaalf Europese landen. Voor Nederland zijn 24 AEX-bedrijven opgenomen.