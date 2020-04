 Dit zijn de winnaars van de Nederlandse coronahackathon Hack the Crisis

Van een versneld vaccin dankzij online puzzelen tot een app om de buurtwinkel te redden - De winnaars van de Nederlandse editie van de Hack the Crisis hackathon zijn bekend. Met deze 48-uur durende online innovatiemarathon - de afgelopen drie weken in bijna 70 landen over de hele wereld georganiseerd - proberen deelnemers met concrete oplossingen te komen voor de coronacrisis. Afgelopen weekend vond de hackathon in Nederland plaats.



Tijdens een livestream pitchten de finalisten hun idee en maakte de jury de vier winnende teams in de categorieën rond zorg, mkb-steun, afstandsonderwijs en logistiek bekend.

Vrijwilligers uit de Nederlandse tech- en innovatiesector, waaronder TNW, Innofest en StartupAmsterdam, werkten de afgelopen week hard om partners, sponsoren en deelnemers voor de hackathon te werven. Met de steun die diverse organisaties – van multinationals tot gemeenten en zorg- en onderwijsinstellingen – hebben toegezegd, hopen de deelnemende teams hun oplossingen verder door te ontwikkelen om zo snel impact te kunnen maken.



Hieronder de vier winnende oplossingen:



Sneller een coronavaccin door online te puzzelen

Miljarden mensen wachten machteloos op een vaccin tegen COVID-19, terwijl slechts een paar duizend wetenschappers er daadwerkelijk aan kunnen werken. Dat kan anders, dacht het team van ‘AnalysisMode’. Zij creëerden een onderzoeksplatform waarmee iedereen die dat wil kan helpen in de zoektocht naar een vaccin door een online puzzel te maken. De input van de deelnemers zorgt er vervolgens voor dat het voor kunstmatige intelligentie mogelijk wordt de vaccinformule voor COVID-19 te voorspellen. Het puzzelspel is inmiddels al 7000 keer gespeeld, door mensen uit 93 landen. Het team heeft inmiddels contact met de Universiteit van Oxford en farmaceuten voor de verdere ontwikkeling van hun dienst.



De buurtwinkel redden door als vrijwilliger te bezorgen

Veel kleine ondernemers hebben het zwaar tijdens de coronacrisis, en vrezen faillissement. Het winnende team in de categorie ‘Bedrijfscontinuïteit voor het mkb’ zet vrijwilligers in om deze ondernemers een helpende hand te bieden. Met de tijdens de hackathon ontworpen app Roodkappje koppelen ze kleine voedselleveranciers, van bakker tot groenteboer, aan vrijwilligers die zich aanbieden als bezorgers. Gedurende het weekend gaven al zo’n 25 ondernemers aan graag van het platform gebruik te willen maken.



Met gamification leerlingen blijven motiveren voor afstandsonderwijs

De winnende deelnemers startten hun hackathon door duizenden leerkrachten van over de hele wereld te vragen tijdens deze periode van langdurig afstandsonderwijs hun grootste uitdaging is. Hun antwoord: het blijven motiveren van de thuiszittende leerlingen. Om dit probleem aan te pakken, bedacht het team het platform ‘Ediya’. Hierop kunnen leerkrachten door samen te werken en challenges te delen inspirerend onderwijs blijven geven. Door de toegevoegde spelelementen, blijven leerlingen gemotiveerd.



Nieuwe medische producten sneller bruikbaar dankzij betrouwbare recensies

Door de coronacrisis is er een groot tekort aan medische producten. En van de nieuwe producten die de markt overspoelen, van allerhande soorten mondkapjes tot duikbrillen die dienstdoen als beademingsmasker, is het voor zorgprofessionals lastig te bepalen hoe veilig het allemaal is. Om hier iets aan te doen, ontwikkelden het team achter ‘PPlcert’ een platform waarop de zorggemeenschap samen producten kan recenseren en zo hun betrouwbaarheid kan vaststellen. Zo kan een kleiner ziekenhuis bijvoorbeeld profiteren van de tijd die een grotere zorginstelling al aan kwaliteitsonderzoek heeft besteed, en kunnen artsen en patiënten de producten eerder gebruiken.



Van idee naar impact: verder na de hackathon

"De jury heeft bij hun beoordeling nadrukkelijk gekeken naar de haalbaarheid van de oplossingen," zegt projectleider Sebastien Toupy van TNW. "Voor de winnaars begint nu het harde werk om hun impact ook echt te realiseren." Naast de toegezegde steun voor de winnaars van diverse betrokken organisaties, waaronder Yes!Delft, Smart Health Amsterdam and Sanquin, biedt het platform coronacommunitycare.nl alle andere teams ook een kans om hun projecten verder te ontwikkelen. Via dit platform presenteren zij hun oplossing en geven ze aan welke specifieke hulp nodig is om de volgende stap te zetten.