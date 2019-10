 Recordaantal ondernemingen worden intelligent met groeiende IoT-investeringen

Beveiliging blijft topprioriteit naarmate meer ondernemingen IoT-oplossingen uitbouwen - Zebra Technologies Corporation kondigt de resultaten aan van haar derde jaarlijkse Intelligence Enterprise Index. De index geeft een record van 61 procent aan van ondernemingen over de hele wereld die op weg zijn om 'intelligent' te worden, ten opzichte van slechts 49 procent in 2018.



Dit wereldwijde onderzoek analyseert de mate waarin bedrijven de fysieke en digitale wereld verbinden om innovatie te stimuleren via real-time begeleiding, data-gestuurde omgevingen en samenwerkende mobiele workflows. Hun Intelligent Enterprise Indexscores worden berekend aan de hand van elf criteria, waaronder Internet of Things (IoT)-visie, toepassing, databeheer, intelligente analyse en meer.

Op basis van deze criteria en gedreven door een overweldigende druk om de klantervaring te verbeteren, hebben retailers het meeste momentum van de afgelopen twaalf maanden behaald. Zij zijn van de onderkant van de verticale indexranglijst van 2018 bijna naar de top van de 2019 lijst gestegen, slechts één plek achter de gezondheidszorg.



Echt intelligente ondernemingen

Het aantal bedrijven dat wordt gedefinieerd als echt intelligente ondernemingen door een score van 75 punten of meer te behalen op de Index, is ook jaar op jaar gestegen. Zeventien procent van de organisaties met ten minste 250 werknemers overschreed deze drempel in 2019 versus slechts elf procent in 2018. Interessant is dat 37 procent van de onderzochte kleine tot middelgrote bedrijven (MKB's), met 50-249 werknemers, 75 punten of meer scoorde op de Index. Dit geeft aan dat MKB's met een IoT-visie in veel gevallen intelligenter zijn dan grote ondernemingen.

"Toen we drie jaar geleden de Intelligent Enterprise Index lanceerden, probeerden veel ondernemingen te begrijpen waar en hoe IoT-oplossingen het beste konden worden toegepast in hun unieke bedrijfsomgevingen," zegt Drew Ehlers, Global Futurist, Zebra Technologies. "We zien nu meer urgentie om de operationele zichtbaarheid te verbeteren en de levering van bruikbare informatie naar de gehele onderneming te vergemakkelijken. Ik geloof dat deze urgentie de reden is dat ondernemingen nu een veel grotere betrokkenheid tonen bij het uitvoeren van hun IoT-plannen. Waarschijnlijk zullen wij hierdoor de komende jaren een toename van investeringen zien."



Belangrijkste index conclusies

De snelheid waarmee IoT geaccepteerd wordt neemt toe, dit leidt tot steeds grotere intelligentieniveaus. De cumulatieve Intelligent Enterprise Index-score blijft groeien naarmate meer bedrijven van de verkenningsfase naar de implementatiefase gaan, met een 2019-score van 61,5 punten. Dit betekent een stijging met bijna zes punten ten opzichte van 2018, grotendeels gedreven door de toegenomen winst door intelligentie van retail en transport- en logistieke organisaties (T&L). Het is ook een winst van negen punten ten opzichte van 2017, het eerste jaar dat de index werd uitgevoerd. Met een stijging van meer dan negen punten alleen al sinds 2018, had EMEA dit jaar de grootste toename van intelligentie in de verschillende regio's.

