 Zo beschermt IoT medewerkers in fysiek zware en risicovolle beroepen

Biometrie biedt levensreddende voordelen - Biometrie, het meten van lichamelijke eigenschappen, wordt op steeds meer gebieden ingezet. Zowel in de consumentenwereld als in de zakelijke markt. Maar ook in de zorg leiden biometrische devices tot nieuwe oplossingen, nauwkeuriger medisch onderzoek en gepersonaliseerde zorg.



Wanneer u medewerkers heeft met fysiek zware of risicovolle beroepen, zoals beveiligers, politiemensen, brandweer en defensie, kunt u biometrische metingen inzetten voor het vergroten van hun veiligheid.

"Internet of Medical Things en biometrie hebben een enorme potentie," stelt Henk Schwietert, CEO van Evalan. "De technologie stelt ons in staat om meer, makkelijker en frequenter te meten dan voorheen mogelijk was. Je kunt bijvoorbeeld dezelfde dingen meten die je vroeger kon meten, maar dan laagdrempelig en continu. De data die is verzameld op basis van nauwkeurige metingen en de analyses die udaarmee kunt doen ontsluiten een wereld aan mogelijkheden."



Brandweerlieden beschermen

Heldhaftige daden zijn niet zonder risico. Als werkgever wilt u uw medewerkers zo goed mogelijk beschermen. Internet of Things oplossingen kunnen helpen bij het beschermen van mensen in die risicovolle beroepen. Schwietert geeft een voorbeeld: "De Amerikaanse stichting voor gevallen brandweerlieden (NFFF) is aan het testen met biometrie om de veiligheid en overlevingskansen van de brandweer te verbeteren. Medewerkers van de brandweer kunnen elektrocardiografische devices dragen om vroege tekenen van hartklachten tijdens en na brandbestrijding of trainingsoefeningen te detecteren. Daarnaast worden algoritmen getest om de lichaamstemperatuur te meten om hitte gerelateerde letsels en sterfgevallen te verminderen. Tot slot kan draagbare technologie worden ingezet om het niveau van luchtverontreiniging bij de brand te meten. Al deze gegevens kunnen de commandant real time op de hoogte houden van de gevaren en risico’s. Deze kan vervolgens cruciale beslissingen nemen over de veiligheid van een team. Technologie zou bij een succesvolle pilot het verschil kunnen betekenen tussen leven en dood."



Hittemonitor voor militairen

Ook militairen worden blootgesteld aan risicovolle situaties. In het leger is hittestress een grote zorg. Het team van Evalan werd gevraagd zich over dit probleem te buigen. Schwietert: "We nemen deel aan het technologieproject ARMOR (Ambulante Registratie van Militair Operationeel Readiness-systeem) van Defensie. In nauwe samenwerking ontwikkelen we een hittestressmonitor. Dit is een draagbare sensor die de hartslag en temperatuur bewaakt. De gegevens worden gestreamd naar een app die wordt gebruikt door de bevelhebber, die op die manier de real time warmtebelasting en fysische belastingsindex (PSI) van elke militair kan volgen. Als de cijfers gevaarlijke niveaus raken, waarschuwt de app de commandant, die zal ingrijpen om letsel te voorkomen." Majoor-arts van Rijswick zegt tegen de Stentor dat de hittemonitor hitteberoertes kan voorkomen en dus met recht een doorbraak kan worden genoemd: "De gevolgen van hitteletsel zijn groot. Wanneer je te laat bent, kan dit leiden tot schade aan nieren, het zenuwstelsel en de kans op een nieuwe oververhitting verhogen. Preventie is belangrijk." Volgens de arts zijn de eerste onderzoeksresultaten positief: "Dit ei van Columbus kan 95 procent van de hitteletselgevallen voorkomen. Daarvan ben ik overtuigd."



Olympische Spelen

Internet of Medical Things heeft een breed scala aan mogelijke toepassingen; atleten die trainen voor de Olympische Spelen in Tokio willen hun lichaam bijvoorbeeld voorbereiden op de te verwachten warme omstandigheden. Om dit op te lossen, trainen atleten in een vergelijkbaar klimaat, terwijl ze draagbare biometrische apparaten gebruiken. Dit betekent dat ze de bloeddruk en lichaamstemperatuur kunnen controleren om te begrijpen hoe klimaatverschillen hun lichaam beïnvloeden. Het team van trainers, coaches sportartsen en andere ondersteuning kan op basis van die informatie helpen hun prestaties op de Olympische Spelen te maximaliseren.



Wat heeft u nodig?

Voor mensen die op fysiek veeleisende terreinen werken, zoals brandweerlieden, atleten en militairen, biedt biometrie dus levensreddende voordelen. Wat heeft u nodig als u hier ook mee aan de slag wilt gaan? "Praktisch gezien heeft u naast biometrische sensoren en een device om de informatie van af te lezen, ook een user interface, een draadloze verbinding, een backend systeem en een data analysetool nodig", vertelt Schwietert. "Maar om een biometrische oplossing echt tot een succes te maken zijn drie factoren van groot belang. Ten eerste moet er een hele duidelijke focus op het doel zijn. Vaak ziet u dat er bij IoT-projecten te veel dingen bijgehaald worden, waardoor het uiteindelijke systeem te complex en te wankel wordt. Ga in eerste instantie voor het oplossen van één probleem. Ten tweede is buy in van de organisatie van groot belang. Ten derde: Zorg ervoor dat juist de mensen die er mee moeten werken nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling, enerzijds is hun kennis en ervaring van enorme waarde bij het in kaart brengen van het probleem en een mogelijke oplossing, anderzijds kunnen zij beter dan wie dan ook toetsen of de oplossing in de praktijk goed werkt."