 Leaserijder rijdt langer door op winterbanden

Urgentie om winterbanden te verwisselen niet voelbaar - Uit onderzoek blijkt dat twintig procent van de leaserijders langer doorrijdt op winterbanden, dan dat nodig is. Vanaf maart/april stijgt het kwik soms al naar ruim twintig graden.



Naarmate de buitentemperatuur stijgt, des te onverstandiger het wordt om met winterbanden te blijven rijden.

Winterbanden hebben ten opzichte van zomerbanden een ander, breder profiel en de samenstelling van het rubber is anders. Deze is zachter en flexibeler. Dit zorgt ervoor dat winterbanden betere eigenschappen hebben tot +zeven graden graden.



Niet verstandig

Uit onderzoek van VZR blijkt, dat twintig procent van de zakelijke rijders eind april/begin mei jl. nog rondreed op winterbanden. Winterbanden zijn niet geschikt voor de zomer. Door de zachtere samenstelling van het rubber maakt een winterband meer herrie, slijt veel harder in de zomer en is er sprake van een verminderde stuurprecisie. Daarnaast verbruikt je auto meer brandstof.



Kosten

Qua kosten is het natuurlijk zonde dat er te lang doorgereden wordt met winterbanden. De hogere slijtage van de winterbanden zorgt voor een directe verhoging van de ROB-kosten (Reparatie Onderhoud Banden) voor de leasemaatschappij en het hogere brandstofverbruik zorgt bij de werkgever voor een directe kostenverhoging.



Remweg

Daarnaast krijgt de auto een langere remweg vanwege het gebruik van winterbanden. Bij een temperatuur van vijftien graden heeft een winterband al twee à drie meter langere remweg nodig. Dit kan oplopen tot ongeveer zeven meter langere remweg bij 35 graden.



Oorzaak

Natuurlijk rijdt de zakelijke rijder niet bewust te lang door op winterbanden. Gemiddeld rijdt de zakelijke rijder 39.300 kilometer per jaar. Deze wil hij/zij veilig afleggen. De belangrijkste reden van het langer doorrijden is dat men minder de urgentie voelt.

Jan van Delft: "Als de eerste nachtvorst zich aandient, wilt iedereen zijn zomerbanden wisselen voor winterbanden. Deze urgentie voelt men niet bij de omwisseling van winterbanden naar zomerbanden als de temperatuur stijgt."

VZR adviseert zakelijke rijders om hun winterbanden tijdig om te wisselen naar zomerbanden. De snellere slijtage en het hogere brandstofverbruik zijn ongunstig voor zowel de leasemaatschappij, werkgever als de werknemer. Daarnaast worden lange ritten c.q. vakantieritten gevaarlijker als men in de zomer op winterbanden blijft doorrijden.