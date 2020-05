 Helft organisaties heeft geen duidelijke transformation of the workforce strategie

Inzet slimme technologie helpt HR-professional - 58 procent van de HR professionals geeft aan dat het niet helder is hoe hun organisatie op lange termijn de afstemming van techniek, processen en medewerkers wil vormgeven. De onduidelijkheid over deze zogeheten ‘workforce transformation’ wijt HR vooral aan gebrek aan tijd (36 procent), geen prioriteit en steun vanuit het bestuur (32 procent) en capaciteitstekorten (31 procent).



Dit blijkt uit het jaarlijkse HR Benchmarkonderzoek uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Motivaction in opdracht van HR-dienstverlener Visma | Raet.

Wat verder opvalt, is dat een derde van de HR-professionals (33 procent) niet betrokken is bij de ontwikkeling van strategisch beleid voor de transformation of the workforce (TOW). TOW-beleid staat bij slechts dertien procent van de HR-professionals op de agenda. Zij besteden hun beschikbare werktijd vooral aan de dagelijkse operatie en kortetermijnactiviteiten, zoals werving en selectie en verzuimmanagement. Tegelijkertijd geeft 81 procent van de HR-respondenten aan dat een langetermijnstrategie wel degelijk noodzakelijk is.



Verschil tussen bestuurders en HR

Bij slechts 35 procent van de organisaties is de workforce transformation-strategie helder, volgens HR-professionals. 39 procent geeft aan dat de noodzaak onvoldoende wordt erkend op directieniveau. Bestuurders zijn optimistischer: 49 procent vindt dat er sprake is van een duidelijke langetermijnstrategie. Daarmee lijkt het alsof er onvoldoende gecommuniceerd wordt tussen bestuurders en HR.

Marco Winkel, HR-directeur bij Visma | Raet: "De onzekere tijd waarin we nu verkeren, mag ons er niet van weerhouden de organisatie toekomstbestendig te maken. Juist nu is het cruciaal om na te denken over de plannen voor nu én de toekomst. Dat geldt natuurlijk ook voor het HR-beleid. Mensen blijven het verschil maken. Onze HR-benchmark laat zien dat de werkdruk onder HR-professionals nog steeds hoog is. De inzet van slimme technologie helpt HR-professionals meer tijd en ruimte te krijgen voor het HR-beleid en het ondersteunen bij de ontwikkeling van de workforce transformation-strategie. Hierdoor sluit het toekomstige HR-beleid beter aan bij de gekozen business strategie. Zo kan de HR-professional meer toegevoegde waarde leveren aan een organisatie."