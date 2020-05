 Eén op de vier Nederlanders wisselt van baan wegens collega’s

Train medewerkers in het geven van opbouwende kritiek - Bijna een kwart (24 procent) van de Nederlandse werknemers is weleens van baan veranderd, omdat zij zich ergerde aan één of meerdere collega’s. Dit blijkt uit onderzoek van IT-detacheerder PEAK-IT, uitgevoerd onder 1080 Nederlanders die in loondienst zijn voor 32 uur of meer en één of meerdere collega’s hebben.



Richard Stassen, Director Operations bij PEAK-IT: "Het is zorgelijk dat zo’n hoog percentage aangeeft van baan te veranderen door collega’s met wie zij niet door een deur kunnen. Tegelijk is het belangrijk dat werkgevers zich realiseren dat de band tussen collega’s een enorme invloed heeft op de werknemerstevredenheid. Om een goede cultuur te waarborgen is het cruciaal om medewerkers te trainen in het geven van opbouwende feedback aan elkaar. Hierdoor blijven conflicten niet sluimeren, maar kunnen ze constructief worden opgelost. Maar ook het regelmatig organiseren van leuke teamactiviteiten is essentieel voor een goede werksfeer."



Onaangenaam geurende collega reden voor ontwijken

Werkend Nederland doet meer dan het wisselen van baan, om collega’s waar zij zich niet prettig bij voelen uit de weg te gaan. Zo geeft negen procent aan weleens thuis te werken om een collega te ontwijken die zij niet mogen. Vrouwen doen dit net wat vaker dan mannen, respectievelijk dertien en zeven procent. Niet alleen het niet mogen van een collega is een reden om hen te ontwijken. Eén op de vijf Nederlanders heeft een collega waar zij uit de buurt proberen te blijven, omdat hij of zij onaangenaam ruikt.