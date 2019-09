 Helft Nederlanders wil gegevens verbergen voor werkgever of collega's

Het liefst op een USB-stick - Van alle Nederlanders wil 27 procent hun bestanden verbergen voor werkgever of collega's. Op het werk wil men relatief vaak wachtwoorden en werkdocumenten bij anderen weghouden. Dat blijkt uit een enquête waarmee VPNGids.nl inzicht verschaft in hoe Nederlanders hun data beschermen.



Een derde van de mannelijke werknemers wil bestanden geheimhouden voor de werkgever of collega’s. Bij vrouwen gaat het om slechts één op de vijf werknemers. Met name jongere werknemers tot 30 jaar houden zich bezig met het beveiligen van hun bestanden, één op de drie van hen wil die verbergen. Bij oudere werknemers ligt dat aantal werknemers dit rond de 20 procent.



Bestanden verbergen

Bijna de helft van alle Nederlanders verbergt bestanden op een digitaal apparaat of in de cloud. Nog eens 11 procent van de mensen zou wel bestanden willen verbergen, maar weet niet hoe dat moet. Men verbergt bestanden het liefst op een externe geheugenopslag, zoals een USB-stick.



Van alle computergebruikers verbergt 22 procent werkdocumenten, zoals overzichten met klantgegevens. Vrouwen verbergen overigens vaker werkgerelateerde bestanden dan mannen: 24 procent van de vrouwen geeft aan deze te verbergen, tegenover 20 procent van de mannen.