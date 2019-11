 Nederlandse werknemer vertrouwt zieke collega niet

Drie op de vijf werknemers denkt dat collega’s zich weleens onterecht ziek melden - Maar liefst 58 procent van de Nederlandse werknemers vermoedt dat collega’s zich weleens onterecht ziek melden. Daarbij wantrouwt twee op de vijf (39 procent) werknemers collega’s die regelmatig ziek zijn. Dit blijkt uit onderzoek van XpertHR, uitgevoerd onder 1038 Nederlandse werknemers.



Twaalf procent van de respondenten geeft aan dat zij zich weleens hebben ziek gemeld omdat ze geen zin hadden om te werken.

Wieneke Brandt, product director XpertHR: "Werknemersbetrokkenheid is ontzettend belangrijk. Gemotiveerde werknemers zijn doorgaans meer toegewijd, energieker, innovatiever en productiever. Maar als die motivatie ontbreekt, kan dat van invloed zijn op het aantal ziekmeldingen. Factoren als plezier in het werk, trots zijn op het bedrijf waar je voor werkt en een goede werkprivé balans spelen vaak een belangrijke rol. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de werkgever. Werk gaat immers allang niet meer alleen om geld verdienen, maar ook om zelfontplooiing en ontwikkeling."



Vooral ouderen en mannen wantrouwend

Voornamelijk zestigplussers denken dat hun collega’s zich weleens onterecht ziek melden, zonder ziek te zijn (71 procent). Van de leeftijdsgroep 50 tot en met 59 jaar denkt de helft (53 procent) er zo over. Verder zijn vooral mannen wantrouwend tegenover regelmatig zieke collega’s: 41 procent ten opzichte van 33 procent van de vrouwen.



Netflix op de werkvloer

Opvallend is dat de leeftijdsgroep 30 tot 40 jaar zichzelf vaker ziek meldt wegens gebrek aan motivatie (zestien procent). Ten opzichte van de leeftijdsgroep 50 tot 60 jaar is dit zelfs dubbel zo vaak (acht procent). Ook is er een groep die wel naar kantoor gaat, maar hier vervolgens geen werk uitvoert. dertien procent kijkt namelijk wel eens Netflix onder werktijd. Bijna een kwart van de werknemers onder de 30 jaar (23 procent) opent de Netflix-app zo nu en dan achter zijn bureau.



Mensen met burn-out zijn geen aanstellers

Ondanks de sceptische houding tegenover zieke collega’s, wordt de steeds meer voorkomende burn-out door het grootste deel van de medewerkers wel serieus genomen. Maar negen procent van de respondenten was het eens met de stelling ‘Ik geloof niet in een burn-out: die mensen stellen zich aan’.