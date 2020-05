 Rapid prototyping cruciaal voor toekomst van Nederlandse bedrijven

Snelheid is en blijft cruciaal voor succes - Voor consumenten zijn 3D-printers leuke speeltjes of verre toekomstmuziek. U mag het noemen zoals u wilt, maar voor bedrijven zijn 3D-printing en rapid prototyping de enige manier om klaar te zijn voor de toekomst. Dat geeft ook Mark Achterberg, Hoofd Inginieur van 3dhubs.com, aan.



"In tegenstelling tot wat men al eens denkt is rapid prototyping helemaal geen nieuw fenomeen. Het wordt al veel langer toegepast door ingenieurs en industriële ontwerpers. De voordelen van rapid prototyping zijn dan ook niet te miskennen. Zo kunnen ze hun producten, ideeën en concepten uittesten voordat ze afgewerkt zijn. Hierdoor creëren ze meteen het beste eindproduct en gaat er geen kostbare tijd verloren, laat staan budget. Daarnaast draagt het ook bij aan de kwaliteit van hun producten," geeft Achterberg voor ons aan.



Snelheid

Dat snelheid niet onbelangrijk is, benadrukt hij graag: "De coronapandemie heeft andermaal bewezen dat snelheid geen te onderschatten factor is. Zo werd rapid prototyping bijvoorbeeld toegepast om in Nederland razendsnel neusuitstrijkstaafjes te produceren voor coronavirustests. Het is misschien een uitzonderlijk voorbeeld, maar ook in niet-crisistijden is het voor bedrijven belangrijk om heel snel te blijven schakelen. In een competitieve markt waar iedereen uit is op innovatieve oplossingen is het nu eenmaal de enige manier om concurrenten voor te blijven. Daarnaast kunt u lekker snel de resultaten van investeringen zien. Ik hoef u waarschijnlijk niet te zeggen dat investeerders daarvan smullen? Omdat het ontwikkelingsproces ook nog eens goedkoper is en de terugverdientijd extra laag is, worden ze helemaal gek. Nederlandse bedrijven die in de toekomst competitief willen blijven en niet kunnen rusten op de lauweren van een patent, kunnen eigenlijk niet zonder. Nederlandse bedrijven lopen vaak nog achter in de praktische implementatie van dergelijke technologieën, maar gelukkig begint dat wel steeds sneller bij hen door te dringen. Het is zeker nog niet te laat."



Meer dan proefballon

"Anderzijds mogen we snelheid niet louter termineren als een financiële noodzaak. Snelheid is gewoon eigen aan de hedendaagse consument. Morgen niet in huis? Vergeet het maar. Volgend jaar geen nieuwe iPhone? Dan koop ik wel de nieuwste plooibare smartphone. En dan is er nog eens het probleem dat wat vandaag hip is, morgen is achterhaald. Wie te lang bezig is met het productieproces, loopt het risico dat de realiteit het product inhaalt. In zo’n steeds sneller wijzigende maatschappelijke omgeving is rapid prototyping niet gewoon een betere manier van werken, maar een noodzaak," gaat hij verder. "Laat het vooral duidelijk zijn dat rapid prototyping meer is dan even wat proefballonnetjes oplaten. Functionele prototypes dragen bij aan de effectiviteit van Nederlandse ondernemingen. Ze helpen om efficiënter financiële doelstellingen te behalen en bovendien zorgen ze ervoor dat organisaties klaar zijn voor wat de toekomst ons brengt. Het maakt daarbij helemaal niet uit of de toekomst lekker rooskleurig en veeleisend is, of eerder wordt gekenmerkt door struikelblokken zoals we ze vandaag ervaren. Snelheid is altijd een cruciale factor voor succes."