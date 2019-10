 3D-printing als alternatief voor het traditioneel productieproces

3D-printer kan steeds meer - Steeds vaker doet 3D-printing zijn intrede in de traditionele productiecyclus. Hierbij overschrijdt 3D-printing vroegere grenzen, waarbij het zich voornamelijk beperkte tot prototyping. Volgens Fleur Burghoorn van Cards 3D printing solutions heeft dat vooral te maken met de razendsnelle evolutie in de sector.



Volgens haar is 3D-printing uitgegroeid tot een volwaardige alternatieve productiemethode. Zij heeft hier een woordje uitleg over de nieuwe productiemogelijkheden van 3D-printing.



3D-printers maken steeds grotere objecten

Volgens Burghoorn heeft de overgang van prototyping naar productie vooral te maken met de toegenomen mogelijkheden van 3D-printers. Zij zegt dat vooral de toenemende afmetingen van dergelijke printers een rol spelen: "Een van de eerste belemmeringen van 3D-printing was het formaat. Een 3D-printer was dan wel leuk om een prototype te maken, maar je kon er geen grote objecten mee produceren. Of toch niet efficiënt. Dat is vandaag de dag toch helemaal anders. 3D-printers worden steeds groter en bieden steeds meer mogelijkheden. Hoewel het klopt dat de gigantische modellen op dit moment nog het alleenrecht van de ruimtevaartindustrie zijn. Maar 3D-objecten maken ter grootte van een mens? Dat is ook voor de klassieke industrie reeds realiteit geworden."



Oplossing voor nieuwe sectoren

Burghoorn merkt ook dat 3D-technologie steeds vaker in andere sectoren zijn intrede doet. En ook dat hoeft volgens haar niet te verbazen: "Oorspronkelijk gebruikten 3D-printers kunststof filamenten. Zo kon men een kunststof prototype maken, maar dat levert niet zomaar een bruikbaar resultaat op. Want een kunststof auto oogt dan wel schattig, daarmee raak je nog niet op het werk. Om ook in andere sectoren inzetbaar te zijn, moest het dus ook met andere materialen om kunnen gaan. En het is vooral hier dat er de laatste jaren het een en ander is veranderd. Zo worden 3D-printers al gebruikt om spuitgietmatrijzen te produceren of om te printen met metaal."

"Daarnaast is het tegenwoordig ook mogelijk om verschillende filamenten te combineren. Hierbij worden uiteenlopende materialen gelijktijdig in het productieproces gebruikt," gaat ze verder. "De technologie staat nog niet helemaal op punt maar het opent toch al deuren, zeker als alternatief voor het traditioneel productieproces," relativeert ze een en ander.



Van stijve prototypes naar elastische oplossingen

Volgens Burghoorn waren 3D-prints in het verleden te stijf om er echt wat mee aan te vangen. En ook daar blijkt er volgens haar een en ander te bewegen: "Het klopt dat 3D-prints lang niet meer zo stijf zijn als vroeger. Er zijn al speciale filamenten beschikbaar die net heel flexibel zijn, maar toch vormvast. Ze zijn rekbaar en dit zonder hun eigenschappen te verliezen. Deze filamenten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om sportschoenen te produceren."



Duurzame oplossingen voor morgen

Steeds meer bedrijven zetten in op duurzaamheid. En net daarom schuilt er volgens Burghoorn zoveel potentieel achter 3D-printing: "Filamenten worden steeds vaker gemaakt op basis van gerecycled plastic. Daarnaast maken 3D-printers het mogelijk om net voldoende basismateriaal te gebruiken, waardoor verspilling voorkomen wordt. Ik heb al verschillende onderzoeken gelezen die bovendien aantonen dat 3D-geprinte producten een langere levensduur hebben. Ook dat helpt het productieproces te verduurzamen."