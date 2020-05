 'Kantoren nu corona-proof maken is niet goed genoeg”

Veranderende mindset over onder andere thuiswerken leidt tot een andere betekenis en invulling van kantoren - Vastgoedadviseur CBRE stelt dat kantoren niet enkel corona-proof moeten worden gemaakt, maar dat ze blijvend anders ingericht en gebruikt zullen worden. Niet alleen voor de komende maanden zullen kantoren Covid-19-proof gemaakt moeten worden, ook voor de tijd daarna is het goed om na te denken over de functie van het kantoor.



De gedwongen massale overstap naar thuiswerken leidt tot andere inzichten over werken en verandert de betekenis en functie van het kantoor zoals we het kennen van voor de coronacrisis. In de whitepaper ‘The Office Reset: de invloed van Covid-19 op de werkomgeving’, meldt de vastgoedadviseur dat een aantal trends die zich normaal gesproken nog jarenlang hadden moeten ontwikkelen – zoals locatieonafhankelijk werken – vanwege de coronacrisis nu al realiteit zijn. Flexibel werken is de nieuwe norm, er komt meer focus op gezondheid en hygiëne en er komt meer vraag naar slimme, kwalitatief hoogwaardige full service kantoorgebouwen.

"Werken anno 2020 is nu echt anytime, any place, anywhere geworden. Dit betekent dat het juist nu tijd is dat organisaties zichzelf klaarmaken voor de toekomst, door onder andere thuis of op afstand werken onderdeel te maken van de werkplekstrategie," stelt Wouter Oosting, Senior Director Workplace Strategies & Innovation



De werkplek van de toekomst

Een kantoorwerkplek zal in de toekomst een andere invulling krijgen, blijkt uit de whitepaper. De belangrijkste conclusies:



De massale overstap naar thuiswerken zal ervoor zorgen dat organisaties gaan onderzoeken wat de juiste balans is tussen werk op kantoor en werk op andere locaties. De rol die het kantoor speelt bij het mogelijk maken van werk zal dus herzien worden.

Bij het ontwerpen en toewijzen van kantoorruimte zal vanaf nu ook rekening moeten worden gehouden met hoe de overdracht van ziektes kan worden beperkt. Er zal meer aandacht zijn voor hygiëne en de gezondheid en het welzijn van medewerkers.

De rol van slimme kantoorgebouwen die zijn uitgerust met de nieuwste digitale technologieën zal groter worden. Zo kan een grotendeels touchless werkomgeving mogelijk worden gemaakt, waarin werknemers gebruik kunnen maken van handgebaren en stemcommando’s.

Gebruikers leggen meer nadruk op de mogelijkheden die gebouwen bieden en gezonde werkplekken. Zo blijven werknemers gezond en wordt de productiviteit op de lange termijn gewaarborgd.

Er moet worden gestreefd naar een ‘mixed reality’ waarin werknemers beschikking hebben over een breed arsenaal aan technologische oplossingen en zelf kunnen bepalen waar en hoe ze werken. De werkplek van de toekomst zal veel minder vastomlijnd zijn dan die van nu.

Essentie kantoor is veranderd

"In eerste instantie gaan bedrijven zich de komende periode natuurlijk focussen op het faciliteren van fysieke samenwerking van teams en medewerkers die geen of beperkte mogelijkheden hebben om thuis te werken. Dit omdat het vanwege de coronamaatregelen op de werkvloer niet mogelijk is om iedereen naar kantoor te laten terugkeren," aldus Oosting. "Maar u moet ook naar de toekomst blijven kijken. U kunt uw kantoor nu Covid-19-proof maken, allerlei regels instellen en doen alsof de wereld van voor corona weer terugkomt, maar de essentie van een kantoor is in deze eerste weken van massaal thuiswerken volledig veranderd. Dat komt niet alleen door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, maar ook door de veranderende mindset over thuiswerken. Ook de wetenschap erkent dat we prima online contact kunnen houden, maar op langere termijn is ‘nabijheidscontact’ onmisbaar in een gezond leven. Kantoren zullen daar nu meer dan ooit invulling aan geven, en voor degenen die vanwege hun thuissituatie niet thuis kunnen of willen werken is er uiteraard een gezonde werkplek beschikbaar."