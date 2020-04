 Verkeerde perceptie van ontwikkelaars door business is barrière voor succesvolle applicatie-ontwikkeling

Meer dan de helft business professionals vindt bouwen van apps verantwoordelijkheid van IT - Mendix publiceert de belangrijkste bevindingen van een onderzoek naar hoe business professionals kijken naar software-ontwikkelaars en wat de belangrijkste misvattingen zijn over hoe u succesvol applicaties bouwt en inzet. Opvallend is dat slechts 9,4 procent van de business professionals die deelnamen aan het onderzoek het noodzakelijk vindt dat ontwikkelaars de behoeften vanuit de business begrijpt.



Deze mening werd echter ook onderschreven vanuit IT waar 11,4 procent aangaf dit een belangrijke vaardigheid te vinden. Toch zegt 66 procent (53,2 procent in Nederland) van de business dat zij verwachten dat ontwikkelaars hen helpen om met behulp van applicaties issues op te lossen. Wel geeft 90 procent van de business professionals aan zelf apps te willen ontwikkelen als ze hiervoor de juiste tools zouden hebben.

Hoewel technologie en het gebruik hiervan binnen bedrijven continu verandert, lijken ideeën over wie er verantwoordelijk is voor innovatie en digitalisering wel van een vorig tijdperk. Dit wordt vooral bevestigd door het antwoord op de vraag ‘welke vaardigheden heeft een ontwikkelaar nodig om bij te dragen aan de digitalisering van het bedrijf?’. Zoals te verwachten, staan ‘technische kennis’ en ‘beheersing van programmeertalen’ bovenaan bij zowel respondenten met een IT- als business-achtergrond. Slechts zestien procent van de Nederlandse respondenten vindt ‘gevoel hebben voor een goede gebruikerservaring’ een belangrijke eigenschap voor een developer.



IT-team is verantwoordelijk voor applicatie-ontwikkeling

Duidelijke communicatie tussen business units en IT-teams is essentieel voor bedrijven die digitalisering serieus aanpakken. Ook analisten benadrukken het belang van communicatie voor het succesvol implementeren van innovatieve technologische oplossingen en een goede gebruikerservaring. Uit het onderzoek blijkt echter dat slechts 24 procent procent van de business professionals, ontwikkelaars ‘communicatief’ vindt. En enkel 24 procent van de ondervraagde business professionals beschrijft ontwikkelaars als ‘goed in samenwerken’.

Meer dan de helft (53,2 procent) van de business professionals stelt dat het IT-team verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van software. Dit is niet alleen het geval in Nederland, uit het onderzoek blijkt dat 49 procent van de respondenten in de Verenigde Staten en zelfs 65 procent in Duitsland vindt dat het ontwikkelen van applicaties een taak is van de IT-afdeling. Terwijl samenwerking tussen verschillende domeinexperts essentieel is voor succesvolle applicatie-ontwikkeling.

"Bedrijven die serieus bezig zijn met digitale transformatie, moeten ervoor zorgen dat hun business units en IT-teams een eenheid vormen," vindt Hans de Visser, vice president Product Management bij Mendix. "We leven niet langer in een wereld waar projecten aan het development team worden overgedragen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Het business team moet actief betrokken zijn bij de totstandkoming van de app, en het development team moet zeer goed weten wat de behoeften van de business zijn, wat de strategie is en welke voorkeuren de eindgebruiker heeft. Zonder samenwerking op al deze fronten, zal de uiteindelijke applicatie in het beste geval net voldoende zijn en in het slechtste geval een totale mislukking."



Business wil helpen achterstanden in te lopen

45 procent van de respondenten stelt dat development teams vaak tijd tekort komen om nieuwe projecten op te pakken. Logischerwijs leidt dit tot grote achterstanden en gemiste kansen. Van de ondervraagde business professionals zegt 90 procent dat ze zelf applicaties zouden willen ontwikkelen als ze hiervoor de juiste tools aangeboden zouden krijgen.

"Zogeheten ‘citizen developers’ worden steeds belangrijker voor bedrijven, die digitaal voorop willen lopen," stelt De Visser. "Er zijn simpelweg niet genoeg professionele ontwikkelaars om snel en eenvoudig apps te ontwikkelen. Met de low-code tools die nu beschikbaar zijn, kunnen business professionals samen met het IT-team op een visuele manier zakelijke applicaties ontwerpen en ontwikkelen. Of ze kunnen de gehele applicatie zelf ontwikkelen, afhankelijk van de complexiteit. De verschillende rollen smelten samen, en dat is een goed teken. Dat betekent dat alle denkkracht wordt ingezet om innovatie mogelijk te maken."