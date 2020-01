Low-code in 2020: hoe om te gaan met de dreigende softwarecrisis? Mendix voorziet centrale rol low-code voor betere gebruikerservaring, aanboren nieuwe omzetbronnen en geavanceerde tech-integratie - Mendix maakt bekend welke belangrijkste technologietrends het ziet die in 2020 van invloed zijn op de ontwikkeling van low-code applicaties. Bij de start van dit nieuwe decennium heeft low-code een belangrijk omslagpunt bereikt. Dit heeft alles te maken met een dreigende softwarecrisis als gevolg van een tekort aan ontwikkelaars.



Deze crisis is een drijvende kracht achter de snelgroeiende acceptatie van low-code in vrijwel elke sector. Klanten verwachten soepele, gepersonaliseerde ervaringen op alle digitale touch points. Organisaties hebben behoefte aan herbruikbare functionaliteit die makkelijk kan worden opgeschaald, en werknemers hebben in- en externe data nodig om bruikbare inzichten te krijgen voor het genereren van nieuwe omzetbronnen. Om tegemoet te komen aan deze eisen en snel innovatieve oplossingen te ontwikkelen binnen hun digitale innovatieprojecten, zullen ondernemingen in 2020 steeds meer gebruik maken van low-code.



Mendix voorspelt:



1.Multi-experience staat in 2020 centraal

De vraag van de consument naar op maat gemaakte, intuïtieve digitale interactie via verschillende touch points - waaronder mobiel, web browser en augmented reality - heeft in diverse sectoren al veel impact gehad op de klantenservice. In het komende jaar zal de vraag naar dergelijke rijke, digitale ervaringen verder toenemen omdat leiders prioriteit geven aan ‘multi-experience’ oplossingen die helpen nieuwe inkomstenbronnen te creëren.

"De nieuwe generatie klanten en medewerkers neemt geen genoegen met applicaties die simpelweg alleen tijd besparen. Ze willen digitale ervaringen die hen helpen hun tijd beter te benutten", zegt Johan den Haan, chief technology officer bij Mendix. "Organisaties zullen zich richten op het leveren van rijke ervaringen, voor een grote variëteit aan use cases. Ze zullen de kracht van low-code inzetten om de mate van eenvoud en gemak te bieden die consumenten vandaag de dag op verschillende apparaten verwachten. "



2. Verplichte ondersteuning van flexibele cloud-implementaties

In 2020 vormen investeringen in cloud-infrastructuur en -services een topprioriteit voor CIO's. Nu cloud computing breed geaccepteerd is voor het leveren van bedrijfssoftware, moeten softwareplatformen hun diensten leveren op de cloud van de klant of op een externe cloud naar keuze. Ongeacht of de bedrijfsactiviteiten van de klant het gebruik van een public, private of hybride cloud-infrastructuur vereisen, zullen softwareleveranciers die naadloos transport, provisioning en implementatie van applicaties mogelijk maken in de cloud die de klant wenst, het meest succesvol zijn.

"De toegevoegde waarde die softwareleveranciers dit jaar hebben bij het proces van digitale transformatie is afhankelijk van de beschikbaarheid van de juiste architectuur om multi-cloud-implementaties te ondersteunen voor lokale-, virtuele private-, multi-cloud, en openbare multi-tenant cloud-installaties," zegt Hans de Visser, vice president product management bij Mendix.



3. Low-code wordt ook ingezet voor klantrelatie en omzetgeneratie

In 2020 ontstaan nieuwe profit-centers binnen ondernemingen. Organisaties breiden met low-code platformen hun kernsystemen uit om datagedreven en gebruiksvriendelijke ervaringen te bieden om nieuwe marktkansen te creëren. Analisten schatten het huidige aandeel van low-code gerelateerde ontwikkelingsprojecten op tien tot twintig procent van de bedrijfsactiviteit - een aandeel dat naar verwachting binnen vier jaar naar 65 procent zal stijgen.

Wat drijft deze explosieve groei? "Het succes van low-code heeft een aanzuigende werking binnen de organisaties," zegt Nick Ford, vice president product marketing bij Mendix. "In het verleden werden low-code projecten uitgevoerd als eenvoudige use cases gericht op operationele verbeteringen en kostenbesparingen. Nu zien we dat low-code gebruikt wordt voor grootschalige programma’s op het gebied van customer engagement en programma’s die erop gericht zijn op meer omzet te genereren. "



4. Onderzoek naar AI-gedreven software-ontwikkeling versnelt

"De inzet van kunstmatige intelligentie om software-ontwikkeling te verbeteren is een van de belangrijkste ontwikkelingen in onze sector," zegt Gordon Van Huizen, vice president platform strategy bij Mendix. "Dit jaar ontwikkelen R&D teams van leidende softwareleveranciers nieuwe AI-toepassingen voor de hele levenscyclus van de applicatie."

Van Huizen voorspelt dat R&D-teams AI zullen inzetten om ervaren ontwikkelaars te ondersteunen bij pair programming, het valideren van nieuwe code, het correleren en integreren van datasets terwijl afwijkingen worden gesignaleerd, en het reduceren van de technische complexiteit van een platform. Hierdoor kunnen meer niet-technische business experts en applicatiebeheerders mee-ontwikkelen. Van Huizen voegt toe: "Elke softwareleverancier werkt er hard aan om binnen de komende drie tot vijf jaar zoveel mogelijk nieuwe, creatieve AI-use cases op de markt te brengen."



5. Het nieuwe ‘Power Couple’ van 2020: de citizen integrator en developer

In 2020 zullen niet-technische business experts in staat worden gesteld problemen binnen de organisatie op het gebied van data discovery en -exploratie op te lossen. Dit dankzij het gebruik van een nieuw soort tools voor databeheer en -integratie. Hiermee kunnen mensen van buiten de centrale IT-integratieteams 'citizen-integrators' worden, waardoor bedrijfsanalisten, business-experts en ontwikkelaars de data direct in hun dagelijkse workflow kunnen vinden en integreren. Deze verandering zal worden doorgevoerd zonder consequenties voor het beheer of de governance.

"Organisaties met een mentaliteit die echte democratische integratie stimuleert, zullen voorop lopen in de creatie van wat Gartner-analisten de ‘Composable Enterprise’ noemen," zegt Sheryl Koenigsberg, director product marketing bij Mendix. "Citizen integrators zullen in staat zijn om business-functionaliteit te vinden en te hergebruiken om hiermee de ervaringen van medewerkers en klanten te verbeteren en meetbare waarde voor de organisatie te creëren."

