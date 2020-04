 Waarom CFO’s en CIO’s de handen ineen moeten slaan

Cloudoplossingen en online ondersteuning zijn onmisbaar - De opmars van innovatieve technologie en automatisering voor voorheen analoge systemen en afdelingen komt op precies het juiste moment, zeker voor CFO’s. De gebeurtenissen van de afgelopen tijd hebben laten zien dat cloudoplossingen en online ondersteuning inmiddels onmisbaar zijn om de bedrijfscontinuïteit te garanderen.



Toch lijkt dit ideaalbeeld voor veel financiële afdelingen nog ver weg, zo stelt Bart van Praag, General Manager bij Workiva: "Op dit moment gebruikt zo’n 75 procent van de bedrijven meer dan zes verschillende rapportagetools. En wanneer we kijken naar de verwerking van gevoelige financiële data, is slechts 34 procent van de taken geautomatiseerd."

Van Praag: "Dit gebrek aan automatisering betekent dat financiële rapportageteams te veel tijd besteden aan ‘saaie’ activiteiten als het controleren en bewerken van gegevens, en te weinig tijd over houden voor doordachte analyses. Dat levert allerlei risico’s op: deadlines die niet gehaald worden, fouten in rapportages en medewerkers die ’s nachts wakker liggen.

Bedrijven zijn zich steeds bewuster van de tijd die verloren gaat aan handmatige processen, en de onnauwkeurigheid die dat soort processen met zich meebrengen. Deze bewustwording vraagt om een verandering van mind-set: CFO’s zouden meer als CIO’s moeten denken. Oftewel: niet alleen kijken naar de financiële processen, maar ook de vertaling maken naar technologische oplossingen die deze traditionele processen kunnen moderniseren. Een CFO is niet langer ‘slechts’ een financiële mastermind: CFO’s zijn steeds vaker early adopters van technologie die modernisering van hun afdeling mogelijk maken.

CFO’s hebben de verantwoordelijkheid over de meeste gevoelige informatie binnen hun bedrijven en doen er daarom goed aan af te kijken bij hun CIO-collega’s. Door dat te doen implementeren ze geautomatiseerde oplossingen die reputatieschade voor het hele bedrijf kunnen voorkomen, door fouten te elimineren en workflow-efficiëntie te optimaliseren. "



De digitale opstart

Van Praag: "Op dit moment verkeren veel CFO’s nog in tweestrijd, met aan de ene kant de vertrouwde systemen en processen die ze kennen en waar ze op vertrouwen, en aan de andere kant de digitale oplossingen voor de toekomst. Financiële afdelingen krijgen te maken met steeds complexere regelgeving omtrent rapportages en hogere standaarden om aan te voldoen.

De tijd van gewoonweg boekhouden en accountmanagement is voorbij, zeker nu bedrijven aan de nieuwe spelregels van het digitale tijdperk willen voldoen. Nu de digitale transformatie zich door het hele bedrijf beweegt, willen CFO’s niet achterblijven. Hier kunnen de CIO en CFO de handen ineenslaan: de CIO kan de CFO waar nodig begeleiden bij deze overstap. De CIO maakt afdelingen toekomstbestendig en kan met zijn best practices veel betekenen voor de CFO.

Door samen te werken kunnen CFO's en CIO's oplossingen vinden die het beste passen bij de wensen van het bedrijf - of het nu gaat om intern stakeholder management of externe rapportage. Technologieën zoals Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning en Artificial Intelligence hebben allemaal hun plaats als het gaat om ervoor te zorgen dat financiële teams in staat zijn om financiële gegevens op de juiste manier te verzamelen, te beheren en te rapporteren."



Orde in de chaos

Van Praag: "Dankzij automatisering kunnen CFO’s (maar ook hun andere collega’s in de C-suite) rapportages verder verfijnen en wordt de transparantie binnen het bedrijf vergroot door data met elkaar te verbinden. Die connectie van data gaat verder dan het controleren van rapportages om aan compliance-regels van de organisatie te voldoen. Dankzij connected reporting verbetert de samenwerking tussen teams, wordt het aantal fouten geminimaliseerd en wordt de standaard van corporate reports nog hoger.

Op dit moment besteedt maar liefst 60 procent van de CFO's onnodig veel tijd aan het handmatig opschonen en bewerken van data, terwijl dit proces eenvoudig geautomatiseerd kan worden en dan slechts luttele momenten kost. Dit tijdsverlies blaast het rapportageproces onnodig op en zorgt ervoor dat CFO’s hun focus niet op de juiste plek kunnen leggen, namelijk op een overall visie op de uitvoering."



De opmars van de CFO

Van Praag: "CFO’s zijn niet langer de financiële wonderkinderen van hun organisatie: ze zijn voorlopers op technologisch vlak en maken zich sterk voor oplossingen die hen helpen nauwkeurigheid, efficiëntie en transparantie te verbeteren. Door financiële afdelingen en in het bijzonder rapportageprocessen te automatiseren, speelt de CFO de hoofdrol in de digitale transformatie van zijn bedrijf, waar uiteindelijk de hele organisatie van profiteert."