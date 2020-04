 Coronavirus: Sluiting van bedrijven op korte termijn kan risico’s met zich meebrengen

De kans op schade door brand of gebrek aan onderhoud kan toenemen nu bedrijven stilliggen - Veel bedrijven moeten vanwege de Covid-19 pandemie hun bedrijf op korte termijn tijdelijk sluiten. Volgens de risk consultants van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) brengt oneigenlijk handelen of nalatigheid bij het buiten gebruik stellen van gebouwen en productiefaciliteiten wel wat risico's met zich mee.



In een nieuwe publicatie, Coronavirus: Advice For Businesses Forced To Temporarily Close Their Premises, bieden AGCS-experts een overzicht van algemene beveiligings- en preventiemaatregelen om materiële schade te helpen voorkomen zoals regelmatige controles van brandbeveiligingssystemen en veilige opslag van brandbare materialen en vloeistoffen als deze gebouwen tijdelijk moeten worden gesloten. AGCS geeft ook steeds meer beveiligingsadvies aan haar klanten via technologieën voor bewaking op afstand. Deze technologie visualiseert gebouwen en beveiligingsfuncties digitaal door middel van foto- en video-opnames zonder dat er veel mensen ter plaatse moeten zijn.



Schades

"We zien nu al een aantal schades die optreden tijdens vakanties of in het weekend wanneer er weinig of geen werknemers aanwezig zijn," zegt Nicolas Lochet, Technical Manager Allianz Risk Consulting voor de Mediterrane regio. Onder de meest getroffen industrieën bevinden zich autofabrikanten en hun leveranciers, luchtvaartmaatschappijen, luchthavenexploitanten, machinebouw- en installatiebouwbedrijven, de hotelindustrie en vele andere grote en kleine productiebedrijven.