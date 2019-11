 Wassenbeeld Emma legt gezondheidsrisico’s kantoorwerk bloot

Wetenschappers ontwikkelen levensecht model van kantoormedewerker van de toekomst - Het is slecht gesteld met de kantoormedewerker van de toekomst als onze huidige werkomgevingen niet radicaal worden aangepast. Dat blijkt uit onderzoek van Fellowes.



In samenwerking met Britse wetenschappers heeft Fellowes het wassenbeeld Emma gecreëerd, dat een afspiegeling is van hoe de kantoormedewerker er over twintig jaar uitziet als we op dezelfde voet door blijven gaan.



Over twintig jaar: gebocheld, bleek en gestrest

Emma heeft onder andere een bleke huid van het werken in kunstmatig licht, een bochel door het dagelijks zitten in een verkeerde positie, bloeddoorlopen ogen van het werken achter een computerscherm en eczeem door grote hoeveelheden stress. Het is een zorgwekkend toekomstbeeld dat helaas niet is overdreven. Fellowes heeft namelijk onderzocht hoe het gesteld is met de gezondheid van de Nederlandse kantoormedewerker. Op dit moment heeft de helft weleens lichamelijke klachten door het werk (gehad). De meest voorkomende klachten zijn een pijnlijke rug (50 procent), stijve nek (49 procent), hoofdpijn (45 procent), pijnlijke schouders (45 procent) en vermoeide ogen (44 procent).



Gezondheidsproblemen op de werkvloer

William Higham, Behavioural Futurist: "Het onderzoek wijst uit dat zowel werkgevers als werknemers nu actie moeten ondernemen om gezondheidsproblemen op de werkvloer aan te pakken. Als we geen drastische veranderingen aanbrengen in ons werkende leven, zoals meer bewegen of regelmatiger pauze nemen, dan zullen kantoren ons erg ziek maken. Het gaat zelfs zo ver dat werknemers in de toekomst gezondheidsproblemen zullen ondervinden die we sinds de industriële revolutie niet meer hebben gezien."

Stephanie Volz, Marketing Coördinator BLX bij Fellowes: "Na verloop van tijd zal de hele dag aan een bureau zitten een diepgaand effect hebben op de gezondheid van kantoormedewerkers, zowel fysiek als mentaal. Nu is het moment om stappen te zetten, zodat dagelijkse beweging onderdeel wordt van het werk. Denk aan het verkorten van de zittijd door de introductie van zit-sta bureaus op kantoor, het aanmoedigen van lunchwandelingen of het bieden van een mogelijkheid tot sporten. Werkgevers dragen de verantwoordelijkheid om hun personeel te ondersteunen in het verhogen van hun dagelijkse beweging, om zo het risico op langdurige chronische aandoeningen te verminderen."



Meer zien van Emma? Bekijk dan deze video.