 Adviezen voor veilige verbindingen bij thuiswerken

Veiligheid is nu meer dan ooit van belang - Rekening houdend met de waarschuwingen van de World Health Organisation en andere internationale organisaties werkt bijna heel Nederland met een kantoorbaan nu thuis. Naar schatting zal het aantal thuiswerkers in ons land de komende weken de twee miljoen overschrijden.



Deze snelle toename van het aantal mensen dat thuiswerkt via externe toegang tot het bedrijfsnetwerk brengt cyberdreigingen met zich mee; cyberhackers zien nu hun kans. Met onder meer een VPN-verbinding is het mogelijk om de veiligheidsrisico's te minimaliseren.

Het Covid-19-virus is niet alleen een uitdaging voor individuen, maar ook voor bedrijven. Medewerkers die externe toegang hebben tot de IT-netwerken van bedrijven kunnen het nieuwe doelwit zijn van cyberhackers. Peter van der Putten, Head of Channel bij Zyxel Benelux: "In het kader van de maatregelen die binnen bedrijven zijn genomen, verwachten we dat het aantal thuiswerkers meer dan twee miljoen zal bedragen. Voor sommige bedrijven is dit een versnelling in hun digitalisering. Daarbij moeten ze ook investeringen in het beveiligen van hun netwerkverbindingen."



Veiligheid is nu meer dan ooit van belang

Door te profiteren van de huidige situatie kunnen cybercriminelen grote financiële verliezen veroorzaken voor bedrijven. Dit doen ze door aanvallen uit te voeren, zoals phishing-aanvallen of cryptovirussen. Van der Putten: "We raden organisaties aan om Virtual Private Network (VPN)-verbindingen op te zetten om hun medewerkers toegang te geven tot hun servers of applicaties. Dit is de veiligste en gemakkelijkste manier om op afstand via het internet verbinding te maken met het centrale kantoor voor toegang tot alle bedrijfsmiddelen." VPN is een technologie waarmee op afstand verbinding gemaakt wordt met een fysiek netwerk van een bedrijf. VPN-oplossingen installeren een netwerkstation dat is aangepast aan de computer van de thuiswerker en als een virtuele netwerkadapter fungeert, waardoor de thuiswerker een IP-nummer op het bedrijfsnetwerk krijgt. Op deze manier krijg hij of zij toegang tot alle toegestane applicaties of lokale IP-adressen.

Daarnaast helpt een ​​goed gestructureerd firewall-apparaat om thuiswerkers te beschermen tegen de beveiligingsproblemen. Zyxel's ATP-serie ZyWall Firewall-apparaten bieden een volledige oplossing met geïntegreerde kunstmatige intelligentie, meerlaagse bescherming, en geavanceerde VPN-functies (SSL VPN & IPsec VPN). Daarmee kunnen medewerkers die op afstand werken op een veilige manier met hun kantoornetwerk verbinden.



Zyxel doet de volgende aanbevelingen aan thuiswerkers en bedrijven tegen hackers



Tips voor bedrijven:

Gebruik voor veilige toegang op afstand altijd een geschikt firewall-apparaat in het kantoornetwerk dat is geconfigureerd voor een maximaal beveiligde omgeving.

In het kader van cyberbeveiligingsmaatregelen verleent u alleen toegang tot belangrijke services met tweestapsverificatie (2FA).

Verbind met het bedrijfsnetwerk via VPN en vergelijkbare gecodeerde communicatiemethoden.

Sta geen externe verbinding met het kantoornetwerk toe zonder VPN.

Zorg ervoor dat het bedrijfspersoneel zich houdt aan het beveiligingsbeleid.

Controleer of de computers die op afstand toegang krijgen tot het bedrijfsnetwerk alle besturingssysteempatches geïnstalleerd hebben en of de antivirussoftware up-to-date is.

Zorg ervoor dat medewerkers alleen toegang hebben tot de systemen waartoe ze rechten hebben, in overeenstemming met hun functie.

Informeer medewerkers dat ze hun logingegevens voor externe toegang met niemand mogen delen.

Zorg ervoor dat medewerkers die recentelijk hun baan hebben verlaten of medewerkers die om welke reden dan ook zijn losgekoppeld van het bedrijf, externe toegang wordt ontzegd.

Zorg ervoor dat de VPN-wachtwoorden van ex-medewerkers zijn uitgeschakeld.

Tips voor thuiswerkers:

Vernieuw het computerwachtwoord voordat u de door het bedrijf geleverde computer mee naar huis neemt.

Houd apparaten, zoals mobiele telefoons, laptops en tablets die voor werk worden gebruikt, weg van familieleden, vooral kinderen.

Wees alert en waakzaam voor phishing-e-mails die over de Coronavirus-uitbraak gaan.