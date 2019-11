 96 procent ziet e-mail als grootste bedreiging

Organisaties zien phishingmails unaniem als het grootste risico - Organisaties zien menselijke inschattingsfouten als grootste bedreiging voor hun cyberveiligheid. Dat blijkt uit onderzoek van KnowBe4 onder ruim 600 bedrijven wereldwijd.



In het ‘KnowBe4 2019 Security and Trends Report’ komt naar voren dat bedrijven zich met name zorgen maken om e-mails-scams (96 procent), nalatige medewerkers (76 procent) en social engineering (70 procent). Dat is beduidend minder dan angst voor gestolen materialen (23 procent) of om afgeluisterd te worden (vijf procent).



Veiligheidsinitiatieven

De meerderheid van de bedrijven geeft aan het afgelopen jaar in veiligheidsinitiatieven te hebben geïnvesteerd om cyberaanvallen tegen te gaan (86 procent). Daarnaast heeft bijna negen van de tien bedrijven het gevoel dat zij op dit moment beter zijn uitgerust om beveiligingsrisico’s aan te pakken dan vorig jaar.



Phishingmail

Toch zien organisaties phishingmails unaniem als het grootste risico (96 procent). 76 procent van de respondenten geeft aan dat de hardnekkigste dreiging van binnenuit komt. Organisaties lopen groter risico om slachtoffer te worden van phishingmails, ransomware, CEO-fraude en malware omdat werknemers op slechte links klikken. Opvallend is dat bedrijven de afgelopen jaren banger zijn geworden voor gerichte hacks (spear phishing). In 2014 liet slechts 35 procent weten zich zorgen te maken om doelgericht gehackt te worden. In vijf jaar is dit met elf procent gestegen naar 46 procent.



Bewustwording

De grootste uitdaging als het gaat om cyber security zit volgens de ondervraagden in bewustwording creëren bij medewerkers (66 procent). Ook zit het budget een goede beveiliging vaak in de weg. 58 procent geeft aan er te weinig IT-budget is om de juiste materialen aan te schaffen, software aan te kopen, security professionals in te huren en personeel een security awareness training te geven. De IT-afdeling heeft het over het algemeen ook te druk. 50 procent van de respondenten geeft aan dat hun IT’ers overwerkt zijn.



KnowBe4 heeft voor het ‘KnowBe4 2019 Security and Trends Report’ medio 2019 wereldwijd 600 organisaties ondervraagd over de grote beveiligingsproblemen waarmee zij in de komende twaalf tot achttien maanden verwachtten mee te maken te krijgen. Onder andere beveiligingsinitatieven, de meest hardnekkige veiligheidsbedreigingen, hoe goed organisaties zijn uitgerust om met beveiligingsbedreigingen om te gaan en uitdagingen waren onderwerp van gesprek. Het volledige onderzoek is hier te bekijken.