 Nanolearning laat Generatie Z overal leren

Nanolearning is overal beschikbaar - Dit jaar zal één derde van het wereldwijde personeelsbestand bestaan uit de jonge, digitale Generatie Z. Daarom is het onvermijdelijk dat organisaties zich hierop voorbereiden en zich klaarmaken om tegemoet te komen aan de behoeften van deze generatie. Zo kunnen zij producten aanbieden die passen bij hun digitale manier van werken, maar ook door de werkomgeving aan hun behoeften te laten voldoen.



Volgens recent onderzoek is Generatie Z goed op weg om de meest diverse, best opgeleide en meest ondernemende generatie te zijn tot nu toe. Maar om dit nieuwe talent te behouden, zullen bedrijven intern een aantal veranderingen door moeten voeren. Organisaties die het beste laten zien dat zij zich aanpassen aan de veranderende verwachtingen van hun medewerkers – door hen bijvoorbeeld voortdurend bij te scholen – zullen de organisaties zijn die op de toekomst zijn voorbereid.

Generatie Z heeft veruit de meest technologische kennis, omdat ze geen andere wereld kennen dan een wereld met smartphones, waarin alle informatie met een druk op de knop beschikbaar is. Door nanolearning in te zetten, kunnen bedrijven zich aan de hoge verwachtingen van directe informatie en mobiele consumptie van nieuwe medewerkers aanpassen. Cornerstone OnDemand geeft tips voor de implementatie van deze nieuwe opleidingsstrategie:



1. e-Learning op de schop

Nanolearning neemt slechts twee minuten tijd van de gebruiker in beslag en wordt gehost op mobiele apparaten. Dit zorgt voor een korte leer-boost over een bepaald onderwerp. De inhoud van deze training komt overeen met de look-and-feel van Snapchat- en Instagram-verhalen. Normaal gesproken volgt men een opleiding op een gezette datum en tijd op een vaste locatie. Maar door de komst van nanolearning is dit niet langer nodig: nanolearning is overal beschikbaar, wanneer het u uitkomt.



2. Essentiële vaardigheden

Hoewel u door middel van nanolearning niet overal een expert in kunt worden, zijn er bepaalde onderwerpen waarvoor deze nieuwe manier van leren bijzonder nuttig kan zijn. Zo kan nanolearning bijdragen aan de ontwikkeling van professionele vaardigheden zoals specifieke kantoormanieren, of het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden.

Niet alleen individuen hebben baat bij nanolearning, maar ook organisaties die hun talent laten ontwikkelen zullen profiteren van nieuwe perspectieven en de inbreng van nieuwe ideeën.



3. Voorbereid op de toekomst

Technologie zal blijven infiltreren in onze alledaagse leven, waardoor de manier waarop we denken en leren verandert. Kijk bijvoorbeeld naar het rimpeleffect van diensten als Netflix en Amazon om te zien hoe technologie een revolutie teweegbrengt in ons dagelijks leven.Het is belangrijk dat organisaties consumententrends scherp in de gaten houden – en dan met name de impact hiervan op jonge mensen die het bedrijf binnenkomen.Werknemers hebben tools nodig om hun werkzaamheden uit te voeren, relevante cursussen te laten volgen die op precies dat moment relevant zijn, en om hen te motiveren hun carrièreplannen voor de lange termijn verder te ontwikkelen. Ofwel, een gedegen voorbereiding op de toekomst. Een bedrijf dat er waarde aan hecht om werknemers met behulp van nanolearning op een snelle en eenvoudige manier interessante content aan te bieden en ze de ruimte biedt om te blijven groeien, is goed op weg om werknemers en hun talent voor lange tijd aan zich te binden.