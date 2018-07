 Opleidingsinstituten, het is tijd voor actie

AI en machine learning tillen educatie naar hoger niveau - Technologie baant haar weg het klaslokaal in. Opleidingsinstituten ontwikkelen voortdurend oplossingen om educatie naar het volgende niveau te tillen. Dit gebeurt met de inzet van nieuwe technologieën, zoals AI en machine learning.



Het is zaak dat opleiders meegaan met deze ontwikkelingen, of beter nog: voorop lopen in de digitale transformatie van het onderwijs. Maar hoe? Albert van Reenen, directeur bij Computer Futures Benelux, deelt zijn visie.



De leeromgeving van de student verandert

Dankzij technologie worden leermodellen steeds persoonlijker. Nu wordt iedere tienjarige aan dezelfde lesmaterialen blootgesteld, maar is dat wel de juiste manier? "Alle leerlingen en studenten zijn uniek en leren het best op verschillende manieren. Er moet dus niet langer gekeken worden wat juist is voor tienjarigen, maar voor dié specifieke tienjarig," zegt Van Reenen. "Dankzij de inzet van gepersonaliseerde computerprogramma’s – die zich aanpassen op het leertempo en –niveau van de student met de inzet van AI – zien we tekstboeken langzaam naar de achtergrond verdwijnen."

Ook Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) zijn in educatie niet vreemd. "Docenten zetten steeds vaker virtuele content in als aanvulling op geprint lesmateriaal, om begrip en inspiratie te vergroten." Als voorbeeld geeft van Reenen de inzet van AR in de vorm van een technische installatie, waardoor studenten om de virtuele machine heen kunnen lopen en de werking van alle onderdelen nader kunnen bekijken. "Dit spreekt veel meer tot de verbeelding dan een afbeelding in een tekstboek. Op dit moment is de inzet van VR en AR voornamelijk experimenteel, maar dit zal snel veranderen."



Hoe technologie lesgeven verandert

De rol van de leraar verandert door technologie, maar verkleint zeker niet. Sterker nog, volgen van Reenen wordt zijn rol verrijkt. "Technologie vergroot de mogelijkheden, maar het blijft slechts een middel. Het persoonlijke aspect dat de docent brengt blijft belangrijk – al dan niet het belangrijkst. Naast dat tech de les interessanter maakt, biedt het ook nieuwe inzichten. Doordat er minder geprint lesmateriaal wordt gebruikt en meer lesstof onder wordt gebracht in software, komt er meer data beschikbaar over de studenten. Dit geeft inzicht in de struikelblokken en talenten."

De groei van het gebruik van mobiele devices vormt ook een kans voor de opleidingswereld. "De inzet van deze devices vergroot de betrokkenheid en motivatie van leerlingen, omdat zij thuis zijn in het device en hier plezier aan beleven. Door mobiele devices te verbinden met bijvoorbeeld het scherm van de docent ontstaat er een interactieve beleving. Mobiel leren zorgt daarnaast voor flexibiliteit en toegankelijkheid van de lesstof, waardoor leren op locatie of thuis gemakkelijker wordt," aldus van Reenen.



De digitale leeromgeving

Cloud computing verandert de manier van werken binnen de onderwijswereld. "We zijn allemaal wel bekend met systemen zoals Magister en EduArte, leerlingvolgsystemen. Het wordt daarnaast steeds gebruikelijker om bestanden en documenten te uploaden in een digitale omgeving. Opstellen, projecten, roosters en opdrachten kunnen worden gedeeld via cloud computing, bijvoorbeeld in Google Docs. De gecentraliseerde opslag stelt docenten in staat om hun bereik te vergroten en informatie te delen zonder verhoogde uitgaven of extra tijdsdruk."



Best practice: MITx

Van Reenen onderstreept de invloed van tech op onderwijs – en de kansen die het biedt – aan de hand van een voorbeeld: "Een instantie die dit naar een nog hoger niveau tilt is MIT (Massachusetts Institute of Technology). Zij zet de digitale omgeving niet alleen in náást de fysieke leeromgeving, maar ook los daarvan. MIT heeft verschillende digitale leerinitiatieven, zoals MITx, die worden gebruikt door leerlingen over de hele wereld. MITx is een interactief leerinitiatief waarin online versies van MIT-cursussen worden aangeboden over edX, een samenwerking in online onderwijs tussen MIT en Harvard. De leerervaring bevat multimedia- en video-inhoud, quizzen met directe feedback, online laboratoria en peer-to-peer communicatie. Cursusmateriaal wordt zo gepresenteerd dat studenten op eigen tempo kunnen leren, met individuele beoordeling. Wanneer blijkt dat een student het vak beheerst, kan hij een certificaat behalen. MITx werkt op een kosteloze, open-source, schaalbare software-infrastructuur. Hiermee bouwt de organisatie een wereldwijde community van online studenten."

De focus van opleidingsinstituten zal de komende tijd op de digitale leer- en werkomgeving blijven, verwacht Van Reenen. Ook de inzet van technologie op school zal in sneltreinvaart blijven ontwikkelen. Daarnaast komen business intelligence en security hoger op de agenda te staan van CIO’s, voorspelt Gartner. Dit ligt in lijn met de algehele ontwikkelingen in de IT-sector, die Computer Futures in kaart brengt in het onderzoeksrapport ‘Gouden tijden voor IT-specialisten’. Hij roept onderwijsinstellingen op om in actie te komen: "De vraag naar IT-specialisten in het onderwijs groeit en dat zal de komende jaren door deze ontwikkelingen zeker zo blijven. Voor opleidingsinstituten is het tijd om de juiste IT-professionals aan te haken bij de organisatie om innovatie en de inzet van tech te vergroten, voordat de vijver leeg is gevist."