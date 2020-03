Vier generaties op de werkvloer: kansrijk of kansloos? Vier verbindende tips voor vier generaties op de werkvloer - Kijk eens om u heen. Zonder dat u erbij stil staat, is de werkvloer de afgelopen tien jaar flink veranderd. Taken zijn verder geautomatiseerd, vaste bureaus zijn ingewisseld voor flexplekken en bijna alle meetings zijn digitaal. Ook in de samenstelling van mensen op de werkvloer heeft er een bijzondere verandering plaatsgevonden: er zijn enorm veel generaties tegelijkertijd aan het werk.



In de praktijk betekent dit dat de doorgewinterde babyboomers, de hardwerkende generaties X en Y en de jonge digital-savvy millennials elkaar meer dan eens zullen tegenkomen in hun dagelijkse werkzaamheden.

Dat klinkt als een recept wat is gedoemd te mislukken, toch? Met zoveel onderlinge verschillen tussen al deze generaties, kunt u niet anders dan rekenen op conflicten. Om nog maar te zwijgen over het ‘OK boomer’ waarmee millennials zich massaal afzetten tegen de babyboomer-generatie. "Gelukkig ziet de toekomst er lang niet zo negatief uit," verzekert Mona Kroon van Targus. "Zeker niet wanneer managers van organisaties met gemengde generaties de kansen van deze krachtige combinaties signaleren." Om u alvast op weg te helpen, deelt ze daarom vier verbindende tips voor deze vier generaties op de werkvloer:



1. Generatiemanagement

Om beter te begrijpen wat er nu precies gebeurt op de werkvloer, is het verstandig om te achterhalen bij welke generatie uzelf hoort. Dit geeft ten eerste inzicht in welke werkwijze het beste bij u past. Vervolgens kunt u vanuit deze positie alle overige generaties die aanwezig zijn op de werkvloer nader bekijken. Generatie X heeft namelijk hele andere voorkeuren op het gebied van werken, dan bijvoorbeeld generatie Y of Z. Zo ontvangt generatie X erg graag feedback terwijl generatie Y meer op zoek is naar voldoening. Door u bewust te worden van alle verschillen, kun u ook per generatie een gericht werkplan opstellen zodat iedereen met plezier naar kantoor komt.



2. Laat mensen van elkaar leren

Wellicht de grootste open deur, maar vaak staan we hier niet voldoende bij stil. Alle generaties hebben een enorme kans in het verschiet liggen dankzij de ervaring die ze hebben opgedaan. Deze kennis is van onschatbare waarde omdat veel van deze informatie niet aan tijd gebonden is. Kennisdeling is daarom enorm belangrijk. Zo blijken babyboomers onder andere uit te blinken in onderhandelingsvaardigheden en loyaliteit, iets waar de millennial van kan leren. Tegelijkertijd kan deze jonge generatie een stuk flexibiliteit bijbrengen voor de wat oudere generaties. Want leren doet u uiteindelijk heel uw leven lang – als het goed is!



3. One size doesn’t fit all

U doet er goed aan om u te bewust te zijn van de verschillende generaties en waar hun voorkeuren op het gebied van werken naartoe gaan. Tegelijkertijd moeten we ons beseffen dat er geen ‘one size fits all’ aanpak per generatie bestaat. Het is gemakkelijk om iedere generatie over één kam te scheren met opvattingen over de manier waarop zij willen werken. Wanneer we dit doen, verliezen we het individu uit het oog. Wie zegt namelijk dat een babyboomer niet locatieonafhankelijk wil werken? Probeer daarom zo goed mogelijk met iedere medewerker af te stemmen hoe diegene zijn of haar ideale werkomgeving eruitziet. Vervolgens kunt u gemakkelijk met de juiste accessoires hierop inspelen: 4K-docking stations voor high resolution flexwerkplekken, stevige laptoptassen voor werken on the go en de juiste bescherming met sleeves voor laptops. Zo voorziet u eenvoudig in de wensen van elke werknemer.



4. Teamdiversiteit is key

Vier verschillende generaties kunnen dus veel van elkaar leren. Tegelijkertijd vullen ze elkaar ook nog eens enorm goed aan. Babyboomers zullen over het algemeen veel structuur en leiderschap inbrengen, gebaseerd op de algehele omschrijving van de bijbehorende tijdsgeest. Generatie X zorgt dan voor een pragmatische aanpak binnen teams. De ware betekenis wordt dan achterhaald door generatie Y. En generatie Z zorgt uiteindelijk voor meer flexibiliteit binnen het team. Hierdoor zijn teams met veel diversiteit een stuk sterker dan teams waarin slechts één generatie wordt vertegenwoordigd. Wanneer we ons bewust worden van al deze verschillen, is het direct ook een stuk makkelijker om alle sterktes van de vier generaties in te zetten op de werkvloer.

"Het kan voor bedrijven een lastige opgave zijn om vier generaties op één werkvloer te combineren. Maar als dit met de juiste aandacht wordt gedaan, heeft een organisatie een mengeling van unieke krachten die het bedrijf alleen maar ten goede komen," zegt Kroon.



Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Bezoekers zakelijke evenementen blijven thuis uit angst voor Corona-virus Vier generaties op de werkvloer: kansrijk of kansloos? Phishing-aanvallen rond coronavirus nemen toe Gerelateerde nieuwsitems Leeftijd grootste obstakel voor Nederlanders in loopbaan Helft kantoormedewerkers heeft lichamelijke klachten door werk Millennials op de werkvloer, zo behoudt u ze Millennials en 40+: meer overeenkomsten dan verschillen