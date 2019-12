 Helft kantoormedewerkers heeft lichamelijke klachten door werk

Eén op de twaalf werkgevers neemt verzoek tot verbetering werkomgeving niet serieus - De helft (50 procent) van de Nederlanders die in loondienst werkt en een kantoorfunctie bekleedt, heeft weleens lichamelijke klachten door het werk (gehad). Dit blijkt uit onderzoek van Fellowes onder 1.016 respondenten. Opvallend genoeg hebben jongere werknemers vaker last van lichamelijke klachten dan oudere generaties.



Van de kantoormedewerkers tussen de achttien en 34 jaar ervaart 58 procent klachten, tegenover 37 procent van de 55- tot 65-jarigen.



Zitten, zitten, zitten

Dat een groot deel van de Nederlandse kantoormedewerkers weleens fysieke klachten heeft, is niet verrassend. Eén op de vijf (achttien procent) zit namelijk de hele dag achter een bureau. Daarvan geeft 65 procent aan de behoefte te hebben om tijd bij het bureau vandaan te spenderen. Van deze groep is dit voor 63 procent echter geen optie, omdat zij aangeven er simpelweg geen tijd voor te hebben. Voor bijna een derde (31 procent) geldt dat zij het vaak vergeten en negentien procent geeft aan te denken dat de werkgever het niet zal accepteren.



De leidinggevende betrekken

Van de kantoormedewerkers met fysieke klachten meldt meer dan een derde (36 procent) deze niet bij de leidinggevende. Iets meer dan de helft (52 procent) heeft de werkgever weleens gevraagd om de werkomgeving te verbeteren. Deze groep is opgesplitst in 33 procent die aangeeft dat de werkomgeving is verbeterd, elf procent die aangeeft dat er niets is veranderd en acht procent waarbij het verzoek niet serieus werd genomen. Bijna de helft (47 procent) van de kantoormedewerkers met lichamelijke klachten heeft zich daarnaast nog nooit ziekgemeld vanwege de klachten. Melden zij zich wel ziek, dan valt op dat mannen (60 procent) dit vaker doen dan vrouwen (45 procent).

Hajo Hoekstra, directeur BLX bij Fellowes: "Het is zorgwekkend dat de helft van de Nederlandse kantoormedewerkers lichamelijke klachten ervaart door hun werk. Werknemers dragen uiteraard de verantwoordelijkheid hun eigen gezondheid op peil te houden, maar het is essentieel dat zij hierin ondersteund worden door de werkgever. Het is van belang dat werkgevers zorgen voor de juiste tools en mogelijkheden, om zo bij te dragen aan de fysieke én mentale gezondheid van medewerkers."