 Leeftijd grootste obstakel voor Nederlanders in loopbaan

Hard werken is de sleutel tot succes - Nederlanders zijn vergeleken met andere Europeanen positief over hun kansen op een goed leven en loopbaansucces. Ze zijn het meest op zoek naar werk wat zij leuk vinden, het actief houden van lichaam en geest en het hebben van een goede balans tussen werk en privéleven. Echter ervaren zowel oudere als jongere generaties ook belemmeringen om hun kansen te bereiken, waarvan leeftijd de grootste is.



Dit blijkt uit de LinkedIn Opportunity Index 2020, een wereldwijd onderzoek onder meer dan 30.000 respondenten tussen de achttien en 65 jaar, waaronder meer dan 1,000 in Nederland, die inzicht geeft in hoe men kansen ervaart en de belemmeringen die hen weerhouden om die te benutten.

Nederland staat op de elfde plek van de 22 markten op de Index en is de hoogste markt in Europa. Dit komt omdat de Nederlanders het gelukkigst zijn in Europa (zesde plek wereldwijd), relatief optimistisch zijn over economische vooruitzichten (elfde wereldwijd) en positief over de beschikbaarheid van kansen (tiende wereldwijd). Dit optimisme en vertrouwen wordt voornamelijk gedreven door Gen Z (achttien-22 jaar) en Millennials (23-38 jaar).



Babyboomers minder zelfvertrouwen over loopbaankansen

Nederlanders komen echter ook hindernissen tegen bij het vinden en grijpen van kansen. Meer dan de helft (53 procent) van de ondervraagde Babyboomers (55-65 jaar) en 28 procent van Gen X (39-54 jaar) heeft het gevoel dat hun leeftijd loopbaankansen in de weg staat. Zij ervaren dit voornamelijk als het gaat om het krijgen van waardering voor wat zij doen en wanneer zij van carrière willen veranderen. Leeftijd heeft ook invloed op jongere werknemers (Gen Z), die juist moeite kunnen hebben om kansen te realiseren door een gebrek aan werkervaring (31 procent) en een moeilijke arbeidsmarkt (31 procent).

"Aangezien mensen langer leven en werken, is het belangrijk dat bedrijven gebruik maken van de waardevolle vaardigheden en ervaringen van de multi-generationele werkplek in een werkomgeving waar men zijn werk het best kan uitvoeren. In deze competitieve arbeidsmarkt is het belangrijk dat bedrijven verder kijken dan hun typische zoekprofielen, omdat oudere generaties soms de onbenutte talentenpool kunnen zijn waarnaar bedrijven op zoek zijn," aldus Marcel Molenaar, Country Manager LinkedIn Benelux.



Meerdere generaties op de werkvloer

Er zijn nu meer generaties in de arbeidsmarkt dan ooit tevoren, en bedrijven bekijken hoe ze alle generaties betrokken en gemotiveerd kunnen houden, vooral omdat meer mensen langer zullen werken. Markten veranderen snel en een ‘baan voor het leven’ behoort inmiddels tot het verleden. Driekwart van de Nederlanders onderschrijft dat en geeft aan dat bereidheid om verandering te omarmen cruciaal is om te slagen in het werk. Volgens de meeste Nederlanders is hard werken echter nog altijd de sleutel tot succes.

Generatie-expert Aart Bontekoning: "Voor Nederlandse werkgevers is één van de grootste uitdagingen om gezond samenwerken tussen de groeiende groep 50 en 60 plussers en de kleiner wordende groep twintig en 30 plussers te bevorderen. In dat samenwerken creëren Millennials een trendbreuk, namelijk van top down naar gelijkwaardig samenwerken, wederzijds leren en meer eigen regie over het werk. Steeds meer 50 plussers nemen dat over. Ze worden er vitaler en gelukkiger van en houden zo langer doorwerken beter vol. Goede werkgevers steunen die trendbreuk."