 Financiële sector loopt risico €925 miljard te verliezen als het niet reageert op klimaatverandering

Overgang naar groene economie biedt omzetkansen - Ingrijpende beleidswijzigingen om klimaatveranderingen te vertragen, zoals CO2-belasting, kunnen zorgen voor kredietverliezen tot €925 miljard. Banken, verzekeraars en vermogensbeheerders kunnen deze risico’s echter verminderen en hun omzetpotentieel vergroten door kapitaal te herverdelen en in te zetten op groenere bedrijven en investeringen.



Dit staat in een nieuw rapport van strategisch advieskantoor Oliver Wyman, genaamd Climate Change: Three Imperatives For Financial Services.

Door de cruciale rol die de financiële dienstverlening speelt in de samenleving, kunnen we alleen overgaan op een klimaatvriendelijke economie als ook financiële dienstverleners meewerken. Momenteel begint de industrie stappen te zetten om de klimaatrisico’s beter te begrijpen, denk aan DNB’s recente consultatie over het integreren van klimaatrisico’s in risicomanagement. Toch blijkt dat het een flinke uitdaging is om klimaatrisico’s op te nemen in asset allocatie, prijsstelling en portefeuillebeheer. Dit komt omdat het beoordelen van de impact van een fysieke klimaatrisico’s of van klimaattransitierisico’s complex is en nog niet goed opgenomen is in de huidige modellen. Deze modellen zijn vaak gebaseerd op historische data, terwijl hier een toekomstgerichte scenario-analyse voor nodig is. De onderzoekers van het rapport pasten zo’n scenario-analyse toe bij het modelleren van de potentiële impact van een CO2-belasting en schatten dat dit kredietverliezen tot €925 miljard kan veroorzaken.



Overgang naar groene economie

Ook onderschat de financiële dienstverlening het omzetpotentieel van een overgang naar een groene economie aanzienlijk. Eerdere studies hebben geschat dat voor deze overgang de komende jaren €5,5 biljoen nodig is. Vandaag is de markt van duurzame financiering €37 miljard waard, maar als we de berekening van eerdere studies aanhouden, zal deze markt groeien tot €92 à €138 miljard. Gezien de beperkte groeimogelijkheden van de industrie, is dit dé kans bij uitstek om extra omzet te genereren.



Drie adviezen

Het rapport formuleert drie adviezen aan financiële dienstverleners om met klimaatverandering om te gaan:

Neem het risico serieus: Ratingbureaus, banken, vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen moeten investeren in het verbeteren van de gegevensverzameling en het granulair modelleren van fysieke klimaat- en transitiesrisico’s, en dit opnemen in kredietbeoordelingen en effectenwaarderingen. Ook moeten procedures veranderen zodat de risico’s structureel onderdeel zijn van besluitvormingsprocessen en conversaties met klanten.

Grijp de kans: De toenemende publieke bezorgdheid over het milieu leidt tot een groeiende vraag naar groenere investeringen. Er is dus een dringende behoefte om het aanbod voor duurzame financiering uit te breiden en om de data- en analytische structuren te creëren die hieraan ten grondslag liggen. Het onderzoek constateert dat hoewel een groeiend aantal banken stappen zet om kapitaal anders in te zetten, minder dan tien procent hierbij een robuuste, data-gestuurde aanpak gebruikt.

Hanteer een top-downproces: Hoewel de eerste adviezen een duidelijk commercieel motief hebben om de industrie tot actie aan te zetten, zal dit met een bottom-up benadering niet snel genoeg tot verandering leiden. Belangrijk is daarom dat bedrijven, geleid door het topmanagement, een proactieve houding innemen en duidelijke prioriteiten stellen. Klimaatrisico's nog niet ingecalculeerd

"De financiële sector begint zich nu pas te realiseren dat het fysieke klimaat- en transitierisico’s niet genoeg in kaart heeft gebracht en deze dus ook nog niet heeft ingecalculeerd in kredietbeslissingen. Wanneer ‘early movers’ deze risico’s gaan waarderen en opnemen in hun risicoprofiel, zullen de bedrijven die trager reageren overblijven met de schulden die niemand wil," aldus Cornelia Neumann, Principal bij Oliver Wyman. "Het rapport laat zien dat de risico's maar ook de kansen groot genoeg zijn voor managementteams om dit een prioriteit te maken."