 Klimaatverandering prominent op de agenda bij het bedrijfsleven

Klimaatbeleid kent nog veel uitdagingen voor bedrijfsleven - Thema’s als de energietransitie en het inspelen op klimaatverandering krijgen volop aandacht van het internationale bedrijfsleven. Bedrijven ervaren nog een aantal belangrijke politiek-juridische en economische uitdagingen om alle stappen te kunnen zetten die nodig zijn om de Nederlandse klimaatambities te behalen.



Dit belemmert hen echter niet om nu al druk bezig te zijn met een duurzame bedrijfsvoering.

Juridisch dienstverlener DLA Piper organiseerde op 21 maart 2019 het evenement Climate change: change your business! waarbij ruim 100 bedrijven vertegenwoordigd waren en tijdens zeven workshops in gesprek gingen over klimaatverandering. Onderwerpen die hierbij aan bod kwamen, waren: disruptie, circulair aanbesteden, duurzame vastgoedontwikkeling en -exploitatie, uitdagingen rondom verduurzaming in de praktijk, drijvende zonneparken, mededingingsaspecten van het Klimaatakkoord en sustainable financing. Tijdens de bijeenkomst in de Johan Cruijff ArenA bleek dat veel bedrijven nu al substantiële maatregelen treffen in de transformatie naar een duurzame toekomst en business.



Niet afwachten, maar aanpakken

Klimaatverandering en de energietransitie staan bij veel bedrijven hoog op de agenda. Bedrijven vinden het hun corporate responsibility om duurzaamheid te stimuleren en te integreren in hun bedrijfsvoering. Daarnaast wordt het ook als een kans gezien om voorop te lopen: door nu te investeren én te innoveren, worden later de vruchten geplukt van deze investeringen. Er wordt dus niet passief afgewacht wanneer de overheid bedrijven verplicht om klimaatvriendelijke maatregelen te nemen; klimaatverandering wordt actief aangepakt door het internationale bedrijfsleven.



Uitdagingen op weg naar een duurzame bedrijfsvoering

Tegelijkertijd bestaan er nog diverse uitdagingen voor bedrijven om verder door te kunnen pakken met het invoeren van een duurzame bedrijfsvoering. Deze uitdagingen liggen op het snijvlak van politiek, economie en wetgeving. De onlangs aangekondigde CO2-heffing voor bedrijven blijkt een aandachtspunt te zijn, met name voor de zwaardere industrie. De onduidelijkheid over het overheidsbeleid op (middel)lange termijn heeft ook impact op bedrijven. De vraag of er in Nederland een level playing field blijft bestaan en het vestigingsklimaat voor bedrijven hier net zo aantrekkelijk blijft als in het buitenland, houdt ook veel bedrijven bezig. Ook de financiering van groene initiatieven, het verduurzamen van de gebouwenvoorraad en belemmeringen op het gebied van het mededingingsrecht zijn voor veel bedrijven uitdagingen waar zij mee te maken hebben.

De aanwezigheid van deze (en andere uitdagingen) zorgt echter niet voor pessimisme of inactiviteit bij bedrijven als het gaat om het inzetten op klimaat en de energietransitie. Tal van praktische oplossingen kwamen dan ook voorbij tijdens het evenement van DLA Piper. De rol van de jonge generatie als aanjagers van klimaatverandering werd door veel partijen als belangrijk genoemd.