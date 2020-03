Pluk de vruchten van feedback - Op 1 maart vierden we Nationale Complimentendag. Een dag waarop we anderen een extra complimentje geven. Leuk, want iedereen krijgt graag een schouderklopje zo nu en dan. Door positieve feedback voelen we ons gewaardeerd en het bevordert de sfeer op kantoor. Waarom is het niet iedere dag complimentendag?



Complimenten zijn het hele jaar door waardevol. Het blijkt bovendien dat ons brein positieve feedback minder snel opslaat dan een negatieve opmerking. Wilt u dat een positief resultaat blijft hangen? Dan is herhaling cruciaal. Dit vraagt om actie.



Wat medewerkers nodig hebben

Een voortdurend feedbackproces is essentieel voor je prestatiemanagement, maar is nog vaak een ondergeschoven kindje. Het gaat gelukkig de goede kant op. Uit onderzoek van Europe Ltd. onder 4500 werknemers in vijf Europese landen, blijkt dat ongeveer zes op de tienorganisaties hun medewerkers regelmatig beoordeelt. 68 procent van de medewerkers gelooft bovendien dat een continu feedbackproces nuttig is. "De behoefte aan constante feedback is niet nieuw, maar het wordt wel een steeds belangrijkere troef binnen een organisatie," vertelt Mark Bloem, Algemeen Directeur van SD Worx Nederland.



Erkenning leidt tot groei

Uit het onderzoek blijkt dat in Nederland ‘erkenning’ de op twee na belangrijkste factor is voor werknemerstevredenheid, na ‘het takenpakket’ en ‘de groeimogelijkheden’. Er blijkt een verschil te zijn in het waarderingsgevoel van de ondervraagde medewerkers naarmate ze regelmatig, op vaste tijdstippen of nooit worden beoordeeld. 85 procent van de Nederlandse medewerkers die regelmatig worden beoordeeld vindt dat hun manager hen voldoende waardeert tegenover 78 procent van de medewerkers die op de klassieke manier worden beoordeeld. De cijfers in omringende landen vertonen een vergelijkbaar beeld. In Frankrijk is het contrast het grootst: een continu feedbackproces leidt bij 68 procent tot waardering van de manager. Bij medewerkers die op vaste momenten worden beoordeeld is dit slechts 58 procent.



Het belang van voortdurende feedback

Een feedbackcultuur heeft heel wat voordelen voor de organisatie. U leert medewerkers beter kennen. Dit zorgt voor een positieve werksfeer, waardoor medewerkers zich gelukkiger voelen. En blije medewerkers zijn ook nog eens productiever. Geregeld functioneringsgesprekken inplannen draagt dus bij aan een open en eerlijke gesprekscultuur.

Naast een formele aanpak, zijn er ook speelsere opstapjes naar een positieve feedbackcultuur: een complimentenmuur bijvoorbeeld. Het blijkt dat complimenten geven net zo moeilijk is als ze ontvangen. HR-consultant Kim van Houtven: "Ook al kennen we het belang van het geven van complimenten, we doen het gewoon te weinig. Misschien weten we daarom niet goed hoe we ermee om moeten gaan. We beschouwen onze prestaties als iets vanzelfsprekends en durven er geen erkenning voor te vragen."



Inzicht in organisatie

Vanuit een ondernemersperspectief is er nog een belangrijke meerwaarde. U leert ook de eigen organisatie beter kennen. Prestatiemetingen onthullen waardevolle informatie over de bedrijfscultuur, de sfeer en de werkdruk. Hiermee kunt u aan de slag en voorkomt u dat kleine ergernissen uitgroeien tot grotere problemen. U helpt uw organisatie voortdurend verbeteren en ontwikkelen en houdt medewerkers gemotiveerd. "Ze begrijpen beter hoe ze het beste kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie, voelen zich gesteund en zijn trots om voor u te mogen werken," vult Houtven aan.