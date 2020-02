 Kwart krijgt nooit complimenten op het werk

Een op de vijf werknemers voelt zich niet gewaardeerd - Een kwart (25 procent) van de Nederlandse werknemers krijgt nooit complimenten op hun werk. Dit blijkt uit onderzoek van Protime onder ruim 1.000 medewerkers. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat maar liefst 22 procent van de werknemers zich niet gewaardeerd voelt op het werk.



Lucas Polman, directeur Protime Nederland: "Het geven van complimenten aan werknemers en collega’s heeft invloed op de mate waarin medewerkers zich op het werk gewaardeerd voelen. Dat werknemers zich gewaardeerd voelen, is onderdeel van goed werkgeverschap en dit is van belang bij het versterken van de medewerkersbetrokkenheid. Grotere medewerkersbetrokkenheid leidt vervolgens weer tot meer motivatie, wat uiteindelijk positieve invloed heeft op de productiviteit op de werkvloer."



Jonge arbeidskrachten vangen meer complimenten

Opvallend is dat leidinggevenden vaker loftuitingen krijgen dan uitvoerende medewerkers. Van de leidinggevenden krijgt 81 procent één keer per week of vaker een compliment, bij uitvoerende medewerkers is dit percentage 73 procent. Hoe vaak medewerkers deze vorm van waardering ontvangen, is ook afhankelijk van de leeftijd. Van de achttien t/m 34-jarigen krijgt vijftien procent dagelijks opstekers, terwijl dit bij werknemers van 50 jaar of ouder maar vijf procent is. Nog groter is het verschil in de groep die nooit complimenten krijgt. Zo krijgt van de groep achttien t/m 34-jarigen een op de acht (dertien procent) nooit een pluim en van de 50-plussers bijna een op de vier (24 procent).



Complimenten krijgen: liever van collega’s of leidinggevenden?

Als men complimenten krijgt, ontvangen ze die net wat liever van collega’s dan van leidinggevenden. Zo krijgt 47 procent het liefst een opsteker van een collega en 44 procent van een leidinggevenden. Tot slot is er negen procent die het liefst van niemand complimenten ontvangt.