 Nederlander stoort zich aan collega met oordopjes

Dragen oordopjes is indicatie voor slechte akoestiek werkplek - Maar liefst 47 procent van de Nederlandse werknemers vindt het storend dat collega’s oordopjes dragen tijdens het werk om muziek te luisteren. Dit blijkt uit onderzoek van XpertHR uitgevoerd onder 1037 Nederlandse werknemers die 32 uur of meer per week werkzaam zijn in loondienst. Voornamelijk de oudere generatie lijkt moeite te hebben met dit gedrag.



Van de groep vanaf 40 jaar vindt gemiddeld 52 procent het storend dat collega’s oordopjes dragen. De jongere generatie heeft er minder moeite mee. Van de groep tussen de 16 en 40 jaar heeft slechts een op de drie (35 procent) deze ergernissen.



Wieneke Brandt, Product Director XpertHR: "Het is opvallend dat zo’n groot gedeelte van de werknemers zich hieraan ergert. Ontstaat deze ergernis omdat zij het lastig vinden om collega’s met oordopjes aan te spreken of zijn er andere redenen? Wat mij betreft begint het met de vraag waarom medewerkers oordopjes dragen. Hebben zij moeite om zich te concentreren op de werkplek? Dat kan voor de werkgever een signaal zijn om te investeren in een rustigere werkomgeving. Een prettige werkomgeving helpt niet alleen bij het optimaal functioneren, maar draagt ook bij aan het werknemersgeluk en het verminderen van het aantal ziekmeldingen.



Laagopgeleiden vinden oordopjes het storendst

Opleidingsniveau lijkt een rol te spelen in de ergernis aan oordopjes op de werkvloer. Zo stoort 64 procent van de laagopgeleiden zich aan collega’s die oordopjes in doen tijdens het werk, tegenover 35 procent bij de hoogopgeleiden. Ook is er een verschil per geslacht: 46 procent van de mannen stoort zich aan collega’s die oordopjes dragen, ten opzichte van 40 procent van de vrouwen.