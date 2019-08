 Nederlanders geven gemiddeld 211 euro uit aan slimme huisbeveiliging

Een vijfde van de smart-uitgaven is voor beveiliging - Een Nederlands smart-huishouden geeft gemiddeld 211 euro uit aan slimme huisbeveiliging. Dit blijkt uit een doorrekening van Dutch-Tech Magazine, op basis van data van Statista over de smart home markt in Nederland.



Opvallend is wel dat Nederlanders, vergeleken met een jaar eerder, minder uitgeven aan slimme huisbeveiliging.



Een vijfde smart-uitgaven naar beveiliging

Een gemiddeld smarthome gezin brengt in 2019 gemiddeld 1.080 euro op aan aankopen ten behoeve van smart-producten en smart-diensten. Slimme apparaten vormen hierin het grootste aandeel met 372 euro. Smart beveiliging komt op een tweede plek, met een gemiddelde uitgave van 211 euro (19,5 procent). Verder geven smart-huishoudens ook geld uit aan Controle en connectiviteit (99 euro), Energiemanagement (157 euro), Comfort en verlichting (82 euro) en Home entertainment (160 euro).



Daling van uitgaven aan smart home

Vergeleken met 2018 wordt er in Nederland minder opgebracht aan smart-producten en smart-diensten. Zo was het totaalbedrag in 2018 nog zo’n 1.107 euro. De totale uitgaven aan slimme huisbeveiliging daalde van alle categorieën het sterkst, van 219 euro naar 211 euro; een daling van zo’n vier procent. Een mogelijke verklaring hiervoor is de daling van prijzen van slimme beveiligingscamera’s, alarmsystemen en applicaties. Een andere mogelijke verklaring is het gegeven dat er steeds vaker ook gratis alternatieven zijn voor slimme huisbeveiliging.