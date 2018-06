 De menselijke kant van de digital workplace: meer dan alleen productiviteit

Digitalisering werkt, maar wees voorbereid op databeveiligingsrisico’s - Werknemers in digitale werkomgevingen zijn niet alleen productiever, maar ook gemotiveerder. Bovendien zijn zij meer tevreden over hun werk en voelen ze zich beter. Dit blijkt uit een nieuwe, internationale studie van Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company.



Het onderzoek, The Right Technologies Unlock the Potential of the Digital Workplace, laat zowel de zakelijke als de persoonlijke voordelen van digitale werkplekken zien. Ook beschrijft het hoe bedrijven die op technologiegebied minder vooroplopen, het risico lopen achter te raken op de concurrentie en minder goed in staat zijn om toptalent aan te trekken. Het onderzoek stelt bovendien dat bedrijven alert moeten zijn nu digitaal onderlegde werknemers grotere risico’s nemen als het gaat om data- en informatiebeveiliging.



Belangrijkste onderwerpen en thema’s

Het onderzoek toont een duidelijke kloof tussen werknemerprestaties en -sentiment bij digitale bedrijven en organisaties die minder gebruikmaken van technologie. Een aantal hoofdthema’s.

Digitale tools hebben naast productiviteit ook persoonlijke voordelen: Digital Revolutionaries – werknemers op een volledig digitale werkplek, die werken met de nieuwste technologieën – zijn 51 procent meer geneigd om tevreden te zijn op hun werk. Ook staat 43 procent positiever tegenover zijn ’work-life balance’ dan Digital Laggards: werknemers die minder toegang hebben tot technologie. Van de Digital Revolutionaries meent daarnaast zestig procent gemotiveerd te zijn op zijn of haar werk, en is 91 procent meer geneigd om de visie van het bedrijf te prijzen.

Nieuwe risico’s

Uit het onderzoek blijkt ook dat werknemers enthousiast zijn over nieuwe technologieën en hopen dat hun werkgevers die blijven stimuleren. Bijna alle respondenten (93 procent) denken dat hun werkplek zou verbeteren door intensiever gebruik van technologie, terwijl 64 procent denkt dat zijn of haar bedrijf achteropraakt op de concurrentie als nieuwe technologieën niet worden toegepast. Hetzelfde percentage (64 procent) gelooft dat traditionele kantoren in de toekomst achterhaald zullen zijn vanwege de voordelen van technologie.

Wereldwijd geeft 69 procent aan dat zijn of haar bedrijf het afgelopen jaar investeerde in tools voor digitale werkplekken en dat de interesse in een nieuwe generatie technologieën groeit. Denk aan smart building-technologieën die temperatuur en verlichting automatiseren (24 procent), spraakgestuurde en draadloze AV-technologie (23 procent) en op maat gemaakte zakelijke mobiele apps (23 procent).

De meeste respondenten denken dat technologie zal resulteren in een efficiënter (56 procent), saamhoriger (52 procent) en aantrekkelijker (47 procent) werkomgeving. Terwijl de voordelen van digitale werkplekken eindeloos zijn, blijkt uit de studie ook dat cybersecurity en databeveiliging een uitdaging zijn voor werkgevers.

Hoewel werknemers meer cybersecurity-awareness benoemen (52 procent denkt vaak of dagelijks na over beveiliging), geven ze ook toe dat ze meer risico’s nemen met bedrijfsdata en -devices. Zeventig procent geeft toe zich weleens schuldig te hebben gemaakt aan risicovol gedrag, zoals het delen van wachtwoorden en devices.

Een kwart van de werknemers (25 procent) heeft in de afgelopen twaalf maanden weleens verbinding gemaakt met een onveilig open-wifinetwerk. Twintig procent gebruikt hetzelfde wachtwoord voor meerdere applicaties en accounts, en zeventien procent schrijft wachtwoorden op om ze te kunnen onthouden. De toekomst

Bovenstaande resultaten tonen aan dat bedrijven zich moeten aanpassen om te profiteren van nieuwe, digitale-werkplektechnologie, terwijl ze tegelijkertijd de securityrisico’s moeten minimaliseren. Aruba raadt organisaties aan de volgende acties te ondernemen.

Een digital workplace-strategie aannemen: IT-afdelingen moeten samenwerken met managers, eindgebruikers en andere stakeholders om een roadmap te bepalen voor de ontwikkeling van hun digitale werkplek. Dit betekent ook verder kijken dan bestaande technologieën om nieuwe tools in te zetten, zoals slimme sensoren en op maat gemaakte mobiele apps. Zo dragen zij bij aan een steeds meer gepersonaliseerde werkervaring.

IT-afdelingen moeten samenwerken met managers, eindgebruikers en andere stakeholders om een roadmap te bepalen voor de ontwikkeling van hun digitale werkplek. Dit betekent ook verder kijken dan bestaande technologieën om nieuwe tools in te zetten, zoals slimme sensoren en op maat gemaakte mobiele apps. Zo dragen zij bij aan een steeds meer gepersonaliseerde werkervaring. Digitale werkplekken gericht op samenwerken: bedrijven moeten ook nadenken over de digitale werkplek buiten het kantoor. Hoe kunnen collega’s, partners en klanten op afstand ondersteund worden? Wie vooroploopt in IT, moet zorgen voor, en investeren in een werkomgeving zonder grenzen.

bedrijven moeten ook nadenken over de digitale werkplek buiten het kantoor. Hoe kunnen collega’s, partners en klanten op afstand ondersteund worden? Wie vooroploopt in IT, moet zorgen voor, en investeren in een werkomgeving zonder grenzen. Implementeer beveiliging vanaf het begin: bedrijven moeten hun digitale werkplek ontwerpen met beveiliging als integraal onderdeel en rekening houden met zowel de rol van menselijke fouten als kwaadwillenden. Voor optimale beveiliging die kan inspelen op veranderingen en onverwachte zaken, moet de IT-afdeling bovendien kijken naar opkomende technologieën op het gebied van networking, cloud computing, AI en machine learning.