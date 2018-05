 Menselijk contact essentieel bij aantrekken en behouden toptalent

31 procent van de werkzoekenden wil binnen enkele weken reactie op sollicitatie - Hoewel nieuwe technologieën het recruitmentproces makkelijker en sneller maken, blijft menselijk contact essentieel om toptalent aan te trekken en te behouden. Dat blijkt uit een onderzoek van Indeed onder 500 Nederlandse werkzoekenden.



De vacaturesite bekeek de verschillende fasen in een recruitmentproces: de ontdekkings-, de sollicitatie- en de gespreksfase. Bij elke fase blijkt een oprechte menselijke connectie een cruciale rol te spelen. Werkzoekenden willen een goede match met hun passies en waarden, en zoeken naar signalen van vertrouwen bij hun potentiële nieuwe werkgever.



Vaardigheden en passies

Al in een vroeg stadium beoordelen werkzoekenden of de vacature overeenkomt met hun vaardigheden en passies. Zo gaat 35 procent na of ze passie voelen voor de beschreven werkzaamheden en beoordeelt 35 procent in hoeverre de functie voldoet aan hun basisbehoeften rondom vergoedingen, arbeidsvoorwaarden en locatie. 38 procent bekijkt hoe goed een vacature past bij hun vaardigheden, kwalificaties en ambities.

Sander Poos, Managing Director Benelux van Indeed: "Ons onderzoek toont aan dat kandidaten een goede match met hun passies en waarden willen, en dat zij zoeken naar signalen van vertrouwen in elke fase van het recruitmentproces. Als toekomstige werkgevers niet snel reageren, beschadigen zij in het ergste geval hun reputatie als werkgever en verkleinen zo hun talentenpool. Mijn advies is dan ook: behandel kandidaten alsof ze de beste klanten van de organisatie zijn."



Bouwen aan een vertrouwensband

Op de vraag wat een organisatie kan doen om vertrouwen te kweken, antwoordt 53 procent dat het fijn is als de sollicitatie binnen een redelijke termijn wordt bekeken en dat het bedrijf daarna snel contact opneemt. Slechts vijftien procent van de werkzoekenden in Nederland geeft aan binnen één dag na hun sollicitatie een reactie te ontvangen. 43 procent krijgt reactie binnen een week en 31 procent geeft aan binnen enkele weken een reactie te krijgen. Hoort een sollicitant helemaal niets, dan zegt 73 procent zelfs een negatief beeld van een bedrijf te krijgen.



Interesse tonen in kandidaten

Daarnaast vindt een meerderheid van de werkzoekenden (53 procent) het positief voor het vertrouwen als een bedrijf actief interesse toont in wie zij zijn en bekend zijn met hun achtergrond. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 41 procent van de ondervraagden het snelst een vertrouwensband voelt bij oprechte gesprekspartners.

Verder vindt 37 procent het belangrijk als de organisatie tijdens het gesprek inzicht geeft in de teamdynamiek en de bedrijfscultuur. De eerste indruk van leidinggevenden en collega’s heeft veel invloed: meer dan de helft van de ondervraagden zou zelfs een flinke salarisverhoging afslaan als ze daarmee voorkomen dat ze in een omgeving moeten werken, waarin ze zich niet prettig voelen.